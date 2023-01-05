Вияснилось, що гіпертонія може неабияк змінити вашу особистість. Науковці повідомляють про можливий невроз.

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Чому важливо стежити за тиском

Експерти зазначають, що важливішим є нижче число, себто ​​діастолічний артеріальний тиск, який ви отримуєте при вимірюванні. Зі збільшенням цього показника пропорційно зростає ризик серцево-судинних захворювань. Попередні дослідження також вказували на можливий зв'язок між високим кров'яним тиском, тривогою, депресією та невротизмом.

Невротизм – це стан людини, який характеризується самокритичним ставленням до себе, гнівом, відчуттям тривоги, дратівливості та емоційної нестабільності. Тож китайські дослідники вирішили детальніше вивчити саме природу зв'язку цього стану з гіпертонією, шукаючи будь-які генетичні докази.



Як тиск пов'язаний з невротизмом / Фото Pexels

Вияснилось, що саме генетичні фактори визначають 30% і 60% показників артеріального тиску людини. Все пояснюється наявністю більше ніж 1000 генетичних однонуклеотидних поліморфізмів. Вони є важливими у дослідженні, оскільки дозволяють передбачити ймовірну реакцію людини на ліки, фактори навколишнього середовища та ризик розвитку захворювань.

Вчені зібрали дані з низки досліджень тиску та його впливу на організм, де у всіх учасників брали ДНК зразків крові. Людей розділили за 4 ознаками артеріального тиску: систолічного артеріального тиску, діастолічного кров'яного тиску, пульсового тиску та високого кров'яного тиску. Показники порівняли з іншими 4 когнітивними симптомами, як-от тривога, депресія, невротизм і самокритичність. Вияснилось, що діастолічний кров'яний тиск має найбільше зв'язків з невротизмом.

Невротизм розглядається як ключовий причинний фактор тривоги та розладів настрою. Люди з невротизмом частіше відчувають сильний психічний стрес, що може призвести до підвищення артеріального тиску і серцево-судинних захворювань,

– зазначають дослідники.