Выяснилось, что гипертония может сильно изменить вашу личность. Ученые сообщают о возможном неврозе.

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Почему важно следить за давлением

Эксперты отмечают, что важнее ниже число, то есть диастолическое артериальное давление, которое вы получаете при измерении. С увеличением этого показателя пропорционально возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Предыдущие исследования также указывали на возможную связь между высоким кровяным давлением, тревогой, депрессией и невротизмом.

Невротизм – это состояние человека, характеризующееся самокритическим отношением к себе, гневом, чувством тревоги, раздражительности и эмоциональной нестабильности. Поэтому китайские исследователи решили более подробно изучить именно природу связи этого состояния с гипертонией, ища любые генетические доказательства.



Как давление связано с невротизмом / Фото Pexels

Выяснилось, что именно генетические факторы определяют 30% и 60% показателей артериального давления человека. Все объясняется наличием более 1000 генетических однонуклеотидных полиморфизмов. Они важны в исследовании, поскольку позволяют предположить вероятную реакцию человека на лекарства, факторы окружающей среды и риск развития заболеваний.

Ученые собрали данные из ряда исследований давления и его влияния на организм, где у всех участников брали ДНК образцов крови. Людей разделили по 4 признакам артериального давления: систолического артериального давления, диастолического кровяного давления, пульсового давления и высокого кровяного давления. Показатели сравнили с другими 4 когнитивными симптомами, как тревога, депрессия, невротизм и самокритичность. Выяснилось, что диастолическое кровяное давление имеет больше всего связей с невротизмом.

Невротизм рассматривается как ключевой фактор тревоги и расстройств настроения. Люди с невротизмом чаще испытывают сильный психический стресс, что может привести к повышению артериального давления и сердечно-сосудистым заболеваниям,

– отмечают исследователи.