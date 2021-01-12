Родинки могут быть как врожденными, так и появляться в течение жизни. Сегодня наука выделяет 11 видов образований и 10 причин их появления. В этой статье мы поможем определить ваш тип родинок, расскажем, почему они возникают и дадим советы, как от них избавиться.

Невус – это медицинский термин, которым обозначают доброкачественное новообразование на коже, которые мы называем родинками.

Родинки – очень распространенное явление и, наверное, не найдется ни одного человека в мире, у которого бы их не было, сообщает Полезно 24. На теле среднестатистического человека можно насчитать от 10 до 40 невусов – коричневых, рыжевато-коричневых или розовых точек.

Родинки могут быть врожденными (родимыми пятнами) или же появляться в течение жизни (приобретенные невусы). Большинство родинок появляется в детстве и юном возрасте. В зрелом и пожилом появление невусов является результатом воздействия на кожу солнечных лучей.

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Существует много видов родинок. Некоторые из этих новообразований являются полностью безопасными, но есть и такие, которые могут перерождаться.

А какая родинка у вас?

Определяем тип родинок

Родимое пятно



Гигантское родимое пятно/ Фото healthjade

Это – родинка, с которой человек рождается. Такие невусы принято классифицировать по размеру - маленький, средний или гигантский. Они могут иметь различную окраску, форму и структуру. Гигантское родимое пятно может занять большую площадь тела.

Обычный невус



Невус / Фото Pixabay

Это – гладкая круглая родинка однородного окраса. Такие невусы могут быть врожденными, однако у большинства людей появляются в детстве. Могут иметь как плоскую, так и куполообразную форму и розовую, рыжевато-коричневую или коричневую окраску.

Диспластический невус



Атипичный невус / Фото Medexpress

Другое название – атипичная родинка. Эти невусы являются доброкачественными, однако их часто можно спутать с меланомой, которая является результатом злокачественного превращения меланоцитов (пигментных клеток, которые отвечают за окраску кожи). Такие родинки могут иметь неоднородную окраску, быть асимметричными и иметь неровные края. Люди, у которых есть диспластические невусы, более склонны к развитию меланомы.

Голубой невус



Голубой невус / Фото Medbooking

Это – врожденная или приобретенная родинка плоской или куполообразной формы. Цвет такого невуса можно описать как "все оттенки голубого": от бледно-серого до насыщенного, почти черного.

Невус Мишера



Невус Мишера / Фото iStock

Это – коричневатая или телесного цвета родинка куполообразной формы, которая появляется преимущественно на лице и шее. Обычно имеет твердую, гладкую структуру и из нее могут расти волосы.

Невус Унна



Невус Унна / Фото iStock

Это – мягкая на ощупь, коричневатая родинка, похожая на невус Мишера. Типичные места ее "дислокации" – торс, руки и шея. В большинстве случаев невус Унна по виду напоминает ягоду малины.

Невус Мейерсона



Невус Мейерсона / Фото Healthline

Это – родинка, окруженная небольшим кольцом экземы, которая проявляется зудящей красной сыпью. У мужчин ее обнаруживают в три раза чаще и, как правило, в молодом возрасте (27-33 года).

Галоневус (невус Сеттона)



Галоневус / Фото Medlib

Это – родинка с белым кольцом незапигментированной кожи вокруг нее, которая со временем начинает блекнуть по центру: с коричневой становится розовой, а впоследствии - вообще исчезает.

Невус Шпица



Невус Шпица / Фото onethree

Это – выступающая над поверхностью кожи, розовая, куполообразная родинка, которая чаще всего появляется в возрасте 20 лет. Этот вид невуса может иметь различную окраску и из него может выделяться слизь и кровь. Отличить такую ​​родинку от меланомы может исключительно врач.

Невус Рида



Невус Рида / Фото Pinterest

Это – темно-коричневая или черная, выступающая над поверхностью кожи куполообразная родинка, которая чаще всего возникает у женщин. Такая родинка может быстро расти, поэтому ее легко спутать с меланомой. Невус Рида медики называют также "веретеноклитинним невусом" – из-за вида, который это новообразование имеет под микроскопом.

Пучкообразный невус



Невус / Фото Uchealth

Имеет вид пучка однотипных родинок, расположенных на одном участке тела.

Почему возникают невусы

На сегодняшний день ученым не удалось сформировать исчерпывающий список причин появления родинок, однако наиболее частых насчитали 10:

1. Врожденные дефекты кожи. Врожденные родинки появляются у ребенка, когда он находится в утробе матери, и происходит это в процессе развития клеток кожи.

2. Гормональные изменения. Значительную роль в возникновении невусов играет меланотропный гормон, продуцируемый гипофизом. Любые гормональные перестройки организма (подростковый возраст, беременность и т.д.) влияют на работу гипофиза и, соответственно, на синтез этого гормона. Появление родинок связывают также с эндокринными нарушениями.

3. Ультрафиолетовое излучение. Когда солнечные лучи попадают на кожу человека, они стимулируют работу меланоцитов, что само по себе не является вредным. Однако если кожа слишком интенсивно подвергается воздействию ультрафиолетового излучения, количество меланоцитов увеличивается, что в свою очередь приводит к патологическому разрастанию клеток кожи.

4. Бактериальные и вирусные инфекции. Активный воспалительный процесс в кожных покровах стимулирует рост их клеток. Новообразование, которое появилось в результате такой стимуляции, имеет наибольшие шансы трансформироваться в злокачественное.

5. Травматические повреждения кожи. Травмы кожи также приводят к воспалительному процессу, в результате чего в дерме вырабатываются вещества, которые могут стимулировать рост родинок. Особенно опасным в этом отношении является регулярное травмирование кожи.

6. Наследственность.

Факторы окружающей среды и образа жизни также могут способствовать разрастанию невусов:

7. Радиационный фон.

8. Нездоровое питание.

9. Курение.

10. Злоупотребление алкоголем.

Когда нужно обратиться к врачу



Когда обратиться к врачу / Фото Getty

Большинство родинок не представляет опасности для здоровья человека, однако некоторые из них могут переродиться в злокачественные опухоли. Онкологические заболевания (особенно когда речь идет о меланоме) хорошо поддаются лечению только на ранних стадиях, поэтому очень важно уметь распознать их первые признаки. Для этого следует взять за правило раз в месяц осматривать всю кожу – начиная с головы (включая волосяную ее частью) и заканчивая пятами (включая стопы).

Существует несколько методик, благодаря которым можно заподозрить злокачественное перерождение невуса. Самая популярная из них – АКОРД (аббревиатура, каждая буква которой указывает на определенные изменения в новообразовании).

А – асимметрия – если разделить родинку мнимой осью, половинки будут неровными; сам невус не является сплошным, напоминает географическую карту с "заливами" и "островками";

К – края – неровные, с зазубринами;

О – окрас – от светло-коричневого до черного; родинка окрашена неоднородно (где-то красителя больше, а где-то вообще может не быть);

Р – размер – более 5 мм в диаметре;

Д – динамика - новообразование увеличивается в размерах.

Также следует обращать внимание на другие симптомы, такие как кровоточивость или зуд невуса.

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Как узнать, что ваша родинка – это не рак

Если есть сомнения, обязательно обратитесь к специалисту. Врач осмотрит невус с помощью специального диагностического оборудования. Если заметит определенные изменения, которые вызовут у него беспокойство, выполнит биопсию кожи, которая позволит со 100% вероятностью подтвердить или исключить онкопатологию.

Невус – подозрительный или уже известно, что это – меланома. Что делать



Удаление родимок / Фото Getty

Если родинка уже переродилась или с большой вероятностью переродится в злокачественное новообразование, ее нужно немедленно удалить. По желанию человека врач может удалить и доброкачественный невус, например, если он располагается на лице или если постоянно подвергается травматизации (например, об него трется лямка бюстгальтера или резинка на нижнем белье).

Если специалист склоняется к мысли, что образование является доброкачественным, удалить такую ​​родинку можно любым из этих способов:

лазером;

замораживанием жидким азотом (метод криодеструкции);

импульсами электрического тока (метод электрокоагуляции);

хирургическим иссечением.

Каждый из этих способов имеет не только свои преимущества, но и недостатки.

Скажем, выжигая невус жидким азотом, специалист может не рассчитать глубину проникновения, следствием чего станет глубокий ожог кожи. Такая рана может заживать в течение долгих месяцев и как следствие, сформируется рубец.

Лечение лазером – наиболее щадящая методика, однако применять ее можно только если невус – небольшого размера.



Стоит ли удалять родинки / Фото Getty

В случае применения электрокоагуляции может оставаться еле заметный рубец.

Хирургическое иссечение сопровождается риском возникновением кровотечений и занесением инфекции. Однако это – единственная методика, которая применяется при подозрении на меланому. Чтобы убедиться, что это - не рак, высеченный невус отправляют в лабораторию на гистологическое исследование. При предварительном диагнозе "меланома", когда врач уверен, что это – злокачественное новообразование, должен максимально глубоко захватить ткани, в которых могут содержаться раковые клетки. Оставит хотя бы одну - опухоль может вырасти снова и на этот раз – уже с метастазами. С этой целью предварительно проводится рентгенотерапия, следующим этапом которой является широкое электрохирургическое рассечение. Далее лечение дополняется химиотерапией, которая позволяет воздействовать на скрытые очаги болезни.

Существует множество способов удаления невусов в домашних условиях (с помощью измельченной таблетки витамина С, касторового масла, компресса с маслом льна и меда, ананасового, лукового или сока одуванчика), однако если окажется, что "некрасивая", "не в том месте" родинка – это не просто косметический дефект, а раковая опухоль, такое вмешательство может спровоцировать стремительное прогрессирование болезни и, как следствие, быстрое метастазирование. Однако даже если это – доброкачественное новообразование, выжигая его самостоятельно подручными средствами, можно спровоцировать появление неэстетичного рубца.