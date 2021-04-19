Чутливість зубів – часта реакція на неправильний догляд за порожниною рота. Інколи підвищена чутливість минає самостійно. Якщо ж проблема загострюється – важливо звернутися до стоматолога,

Лікар допоможе визначити справжню причину чутливості, а також підбере оптимальне лікування. Утім, якщо ви вирішили боротися з дискомфортом самостійно – прислухайтеся до порад експертів.

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Звідки береться чутливість

Серед основних причин:

стертість або сколи емалі,

осідання ясен та часткове оголення кореня.

Якщо глянути на відкритий дентин під мікроскопом, можна побачити, що він просочений дрібними трубочками, які тягнуться від поверхні зуба аж до нерва. В момент чутливості ці трубочки "оголюються", через що відбувається подразнення та передача імпульсу із поверхні всередину зуба.

Чутливість зубів проявляється відчуттям оскоми при вдиханні холодного повітря, питті води та при проведенню щіткою в чутливих місцях. "Ломота" пропадає одразу після припинення подразника.

Як позбутися чутливості зубів

Якщо ви користуєтесь електрощіткою чи щіткою середньої жорсткості, слід замінити її на м‘яку мануальну.

В гострий період виключіть з раціону газовану воду, зменште контакт зубів із соками, цитрусовими, яблуками (запивайте цю їжу достатньою кількістю води).

Обмежте споживання солодощів.

Які компоненти пасти працюють проти чутливості:

Stannous Fluoride

Calcium sodium phosphosilicate

Potassium nitrate

Важливо дивитися саме на склад, адже позначка "проти чутливості" не завжди означає, що в пасті містяться активні компоненти.

Для досягнення ефекту старайтесь одразу не спльовувати пасту після чищення, а потримати її на зубах хоча б 10 – 15 хвилин. Навіть якщо ця процедура не вплине на причини чутливості, вона допоможе зменшити симптоми.



Не очікуйте на миттєве полегшення після одного використання такої пасти. Для суттєвого ефекту спробуйте використовувати її хоча б кілька тижнів.