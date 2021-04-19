Чувствительность зубов – частая реакция на неправильный уход за полостью рта. Иногда повышенная чувствительность проходит самостоятельно. Если же проблема обостряется – важно обратиться к стоматологу,

Врач поможет определить настоящую причину чувствительности, а также подберет оптимальное лечение. Тем не менее, если вы решили бороться с дискомфортом самостоятельно – прислушайтесь к советам экспертов.

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Откуда берется чувствительность

Среди основных причин:

стертость эмали,

оседания десны и частичное обнажение корня.

Если взглянуть на открытый дентин под микроскопом, можно увидеть, что он пропитан мелкими трубочками, которые тянутся от поверхности зуба до нерва. В момент чувствительности эти трубочки "обнажаются", из-за чего происходит раздражение и передача импульса с поверхности внутрь зуба.

Чувствительность зубов проявляется ощущением оскомины при вдыхании холодного воздуха, питье воды и при проведении щеткой в ​​чувствительных местах. "Ломота" пропадает сразу после прекращения раздражителя.

Как избавиться чувствительности зубов

Если вы пользуетесь электрощеткой или щеткой средней жесткости, следует заменить ее на мягкую мануальную.

В острый период исключите из рациона газировку, уменьшите контакт зубов с соками, цитрусовыми, яблоками (запивайте эту пищу достаточным количеством воды).

Ограничьте потребление сладостей.

Какие компоненты пасты работают против чувствительности:

Stannous Fluoride

Calcium sodium phosphosilicate

Potassium nitrate

Важно смотреть именно на состав, ведь отметка "против чувствительности" не всегда означает, что в пасте содержатся активные компоненты.

Для достижения эффекта старайтесь сразу не сплевывать пасту после чистки, а подержать ее на зубах хотя бы 10 – 15 минут. Даже если эта процедура не повлияет на причины чувствительности, она поможет уменьшить симптомы.



Не ожидайте на мгновенное облегчение после одного использования такой пасты. Для существенного эффекта попробуйте использовать ее хотя бы несколько недель.