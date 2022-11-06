Деякі продукти псують електромагнітні хвилі в мікрохвильовій печі. Відтак вони можуть стати навіть шкідливими для здоров'я.

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Які продукти не можна гріти чи готувати в мікрохвильовці

Броколі

Довге приготування броколі в мікрохвильовці може знищити 97% флавоноїдів – корисних сполук, які мають протизапальну дію. Це на третину більше шкоди, ніж від кип'ятіння.

Варто зазначити, що коротке розігрівання броколі в мікрохвильовій печі (протягом 1 хвилини) не погіршує поживний вміст. Однак за умови, що води або немає, або її дуже мало.

Яйця

Деякі сирі яйця можуть містити небезпечні для здоров'я людини бактерії – сальмонели. Тому перед вживанням рекомендують варити яйця, поки вони не стануть твердими.

Також пам'ятайте, що якщо гріти яйця в мікрохвильовці тривалий час, вони можуть вибухнути.

Гриби

Варені гриби досить швидко псуються, тому їх краще вживати одразу після приготування, а не розігрівати.

Якщо ви все-таки хочете зберегти залишки, покладіть їх у холодильник одразу після приготування, але зберігайте там не більш ніж 24 годин. Розігрівати гриби безпечно, якщо ви робите це за температури 70 градусів.

Гриби краще не розігрівати ще раз / Фото Unsplash

Крем-суп

Не намагайтеся довго розігрівати густий суп у мікрохвильовці, якщо не хочете, щоб він "вибухнув".

Це може статися через те, що під впливом електромагнітних хвиль суп прогрівається нерівномірно. Щоб уникнути цього, розігрівайте суп через короткі проміжки часу (близько хвилини), періодично помішуючи.

Сосиски

Оброблені м'ясні продукти краще взагалі не розігрівати, і мова йде не тільки про мікрохвильовку.

Річ у тім, що за високої температури в них окислюється холестерин. І, як наслідок, утворюються небезпечні для організму людини речовини.

Сосиски виробляють шкідливі речовини при нагріванні / Фото Unsplash