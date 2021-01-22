Повышаем психологический иммунитет: диетологиня назвала 6 продуктов для хорошего настроения
Благодаря большому количеству полезных питательных веществ, способствующих укреплению здоровья, перечисленные продукты помогают поднимать настроение и улучшать здоровье. Поэтому, если вы почувствовали ухудшение самочувствия – смело отправляйтесь в магазин.
Еда – лучшее лекарство против сезонной депрессии, сообщает в своем Instagram-аккаунте диетологиня Ольга Безуглая. Експертка утверждает, что правильно составленный рацион помогает улучшить настроение и повысить психологический иммунитет.
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Что есть для хорошего настроения / Фото Pexels
Перец чили
Чем острее, тем лучше! Перец чили и другие острые перцы содержат капсаицин – вещество, которое и придает жгучий вкус, раздражая слизистую носа и рта. Мозг, получая мощный сигнал, мгновенно реагирует на сильный раздражитель и запускает процесс выработки эндорфинов (гормонов удовольствия). Поэтому считается, что "горячая еда" поднимает настроение!
Грецкие орехи
Благодаря содержанию альфа-линоленовой кислоты, витамина Е, фолиевой кислоты, полифенолов и мелатонина, орехи положительно влияют на наше настроение и когнитивную функцию.
Зеленый чай
Содержит аминокислоту L-тианин, которая, преодолевая гематоэнцефалический барьер, запускает высвобождение тормозного нейромедиатора в мозге, который еще называют гамма-аминомасляной кислотой (ГАМК). Такой эффект вызывает расслабленное, но внимательное состояние. При этом в организме высвобождаются дофамин и серотонин, которые улучшают настроение.
Молодые соевые бобы
Соевые бобы являются источником растительного белка. К тому же они содержат достаточно широкий спектр аминокислот, в том числе и триптофан, который незаменим в производстве серотонина. Полезные бобы также множеством витаминов и минералов, имеющих решающее значение для снижения риска хронических заболеваний и клетчаткой, которая помогает насытиться и испытать.
Лосось
Продукты богатые омега-3 жирными кислотами помогают нашему организму вырабатывать серотонин, не говоря уже о положительном влиянии рыбы на сердце и обмен веществ.
Шоколад
Этот продукт улучшает настроение счет полифенолов какао, способных заниматься профилактикой когнитивного спада и плохого настроения. Диетолог подчеркивает, что этих соединений больше в темном горьком шоколаде, соответственно такой продукт нельзя назвать десертом.
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