Об этом рассказала американский диетолог Адриенна Юдим (Adrienne Youdim). Она считает, что строгие диеты и голодание не способны обеспечить нужный результат в долгосрочной перспективе.

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После окончания диеты все быстро сброшенные килограммы быстро вернутся. По мнению врача, люди перестали прислушиваться к себе и пытаются догнать вымышленные идеалы. Нереалистичные ожидания от диет заставляют человека осуждать себя за "плохие" результаты и вызывают чувство стыда.

Первый совет – это перестать пробовать различные диеты, прислушаться к себе и начать формировать новые здоровые привычки. Важно заполнить холодильник полезными продуктами.

Когда в вашем холодильнике есть полезные продукты, гораздо проще придерживаться здорового питания, не думая много об этом,

– рассказала Адриенна Юдим.

Здоровое питание – это не несколькочасовое приготовления блюд ежедневно. Наоборот надо заранее заморозить несколько контейнеров с полезной пищей. Также можно выбирать простые рецепты с небольшим количеством ингредиентов.

Не менее важным пунктом для здорового веса является качественный сон. Согласно исследованию, даже одна ночь без сна может повысить уровень грелина – гормона, который вырабатывает организм, что заставляет вас чувствовать голод. Поэтому врач советует взрослому человеку спать 7 часов в день.

И самое важное – это быть добрее к себе, мыслить позитивно и не пытаться полностью исключить любимые продукты из рациона.