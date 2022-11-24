Більшість з дитинства полюбляє солодке, адже воно стимулює вивільнення серотоніну, що викликає почуття задоволення, а також ендорфіну, який заспокоює і розслаблює. Проте важливо не зловживати. Якщо у вас із цим є проблеми, ось кілька способів їх побороти.

Дізнавайтесь Як зіпсувати собі імунітет: вчені розповіли, що вам "допоможе"

Як побороти тягу солодкого

Боротьбу із цією залежністю можна розділити на два блоки: способи, які допоможуть прямо зараз або ж у довгостроковій перспективі. Розпочнемо з перших.

Не обмежуйте себе повністю

З'ївши маленьке печиво чи батончик, ви зможете уникнути відчуття, що вам відмовляють. Просто дотримуйтесь обмежень у 150 калорій на день.

Комбінуйте продукти

Поєднання бажаної їжі з корисною – ідеальний варіант для організму. Якщо хочеться шоколаду, додайте до нього, наприклад, мигдаль. Так вдасться втамувати голод та ще й отримати поживні речовини.



Солодке можна поєднувати з іншими продуктами / Фото Pexels

Скористайтесь жувальною гумкою

Так, спробуйте її пожувати. За словами дієтолога Дейва Гротто, дослідження демонструють, що жувальна гумка може зменшити тягу до їжі.

Їжте фрукти та сухофрукти

Завжди майте під рукою якийсь фрукт, якщо захочеться солодощів. Вдасться отримати клітковину та поживні речовини. Не забудьте зробити запас горіхів, насіння та сухофруктів.

Як ефективно та без шкоди для здоров'я лікувати захворювання: розповідаємо у нашому матеріалі про біорегуляційний підхід на практиці.

Їжте регулярно

Якщо перерви між прийомами їжі надто довгі, організм може підштовхувати вас до вибору солодкого. Їжте кожні 3-5 годин, що допоможе стабілізувати рівень цукру в крові. Обирайте продукти, багаті на білок, клітковину.

Гуляйте

Як тільки у вас з'являється тяга до цукру, але є вільний час, пройдіться кварталом або зробіть щось, щоб відволіктись від їжі, яку прагнете.



Замініть солодощі прогулянкою / Фото Pexels

Якщо ви хочете позбутись залежності від солодкого не в цей момент, а в довгостроковій перспективі, допоможуть наступні поради фахівців.

Проаналізуйте раціон

Подумайте над тим, що ви їсте. Хаос у харчуванні може бути великою проблемою. Візьміть тиждень на аналіз свого раціону, стримуйтесь, їжте те, що потрібно, а не те, що провокує емоційний голод.

Винагороджуйте себе

Робіть це, як вам захочеться. Проте старання у боротьбі з солодощами, як і кожен успішний крок в іншій царині, має бути оцінений.

Цікаво знати Врятуйте своє психічне здоров'я: для цього потрібно зовсім мало

Знайдіть підтримку

Часто негатив, депресію чи гнів хочеться заїсти солодким. Але це не допоможе розв'язати емоційні проблеми. Спробуйте знайти підтримку серед родичів чи друзів.

Комбінуйте поради

Можливо, головне правило. Кожен організм – особливий, тому способи розв'язання проблеми можуть бути різними. Спробуйте комбінувати поради та знайдіть ту, яка буде найкращою саме для вас.