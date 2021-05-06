Годами наука исследует взаимосвязь между сном и ожирением. И в последние годы возникает все больше доказательств, что прием мелатонина не только помогает укрепить ночной отдых, но и может улучшить метаболизм, нормализовать вес или улучшить аппетит.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Chronobiology International, проанализировали данные, которые утверждали, что нарушение суточного ритма связаны с перееданием. Причем это происходило на фоне дефицита мелатонина – гормона сна. Чтобы продвинуть эти открытия дальше, ученые изучили, может прием добавок мелатонина помочь наладить здоровый режим сна и аппетит.

Читайте также Что пить на ночь для крепкого сна: 5 полезных напитков

Исследование рассматривало, как мелатонин влияет на усвоение пищи.

Ученые пересмотрели результаты 15 прошлых исследований (проводившимися как на здоровых взрослых испытуемых, так и на животных), которые изучали влияние мелатонина на питание и гормоны, связанные с аппетитом.

В частности, они рассматривали потребление калорий, макроэлементов, холестерина, грелина (гормона голода) и лептина (белка, который помогает регулировать биологические процессы) и анализировали, как на каждый из них влияет мелатонин.

Ученые предполагают, что мелатонин может лечить метаболические расстройства.

Исследователи обнаружили, что исключение из рациона добавки мелатонина не влияет на размер порций и частоту приемов пищи. Тем не менее гормон зарекомендовал себя средством, которое "может быть потенциальным терапевтическим средством против эндокринно-метаболических расстройств".

Полезно ли вам принимать мелатонин, или нет – зависит исключительно от рекомендаций врача и вашего личного желания. Тем более, что вопрос гормональной добавки требует более тщательного изучения.