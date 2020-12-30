Согласно данным нового исследования, в конце ночи нам снятся очень эмоциональные и гиперассоциативные сны. Рассказываем почему это открытие полезное для понимания наших желаний и эмоций.

Недавнее исследование с участием 68 добровольцев показало, как меняются наши сновидения, в зависимости от фазы сна, сообщает Полезно 24. Медленная фаза консолидирует память, а быстрый сон – способен регулировать эмоции и стимулировать творчество.

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Ход эксперимента



Как сон влияет на креативность / Фото Pexels

В течение двухдневного эксперимента, добровольцы просыпались 4 раза в течение ночи и записывали на диктофон то, что им приснилось течение 2-х часов сна.

За 8 пробуждений, каждый участник записал в среднем 5 полноценных снов.

На следующее утро участники эксперимента прослушали свои записи и заполнили специальную форму с конкретными вопросами по содержанию и эмоциональному наполнению услышанного. Согласно анкетам, сны, которые возникали посреди ночи были более реалистичными и касались работы, учебы и рутинных процессов. То, что снилось участникам глубокой ночью и под утро, показывало их мечты, переживания и стремления, при этом, все это происходило в метафорической и даже причудливой форме.

Выводы

Детальное изучение вопроса может помочь установить, как фазы сна влияют на когнитивные навыки и творческий потенциал человека. Если эксперименты продолжатся – через некоторое время мы сможем понимать, в какое время лучше всего просыпаться для эффективного запоминания или креативной работы