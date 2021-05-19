Хонг Сюе та його колеги з Університету Джорджа Мейсона проаналізували 207 рецептів інфлюенсерів, зареєстрованих в Pinterest, і виявили, що користувачі частіше публічно діляться постами з рецептами корисної їжі, наприклад нежирною рибою овочевими гарнірами. Але коли справа доходить до реального споживання, вони готують нездорові страви. На це вказала велика кількість реальних фото та відео страв, які публікувала та ж аудиторія.

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За підсумками аналізу вчені зробили кілька висновків.

Реальна залученість (коментування, обмін фотографіями готових страв) була найвищою в калорійних стравах з великою кількістю жиру і цукру.

(коментування, обмін фотографіями готових страв) була найвищою в калорійних стравах з великою кількістю жиру і цукру. Популярність (репост, кількість лайків) рецепта збільшувалася , якщо в ньому були згадки про рибу, морепродукти овочі.

(репост, кількість лайків) , якщо в ньому були згадки про рибу, морепродукти овочі. Аналіз коментарів до публікацій з рецептами показав, що користувачі з більшою ймовірністю коментували смак страви. Набагато рідше вони звертали увагу на рівень складності рецепта або його переваги для здоров'я (на останнє звертали увагу менше ніж 3% коментаторів).

Що говорять автори про результати дослідження

Користувачі з більшою ймовірністю публічно поділяться рецептами страв, за які суспільство винагородить їх лайками і репостами. Вони дотримуються елітних норм, встановлених знаменитостями і інфлюенсерамі, які пропагують здорову, низькокалорійну їжу. Але в реальності ми бачимо зовсім іншу картину. Ті ж самі люди публікують і коментують фотографії менш корисних страв, – розповідає Хонг Сюе.

Такий розрив між популярністю і реальною залученістю показує, що користувачі не готові "зробити реальний крок від простого інтересу до дії". Дослідники зазначають, що це важливий момент, який слід враховувати авторам будь-якої ініціативи, направленої на пропаганду здорового харчування.

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Обмін рецептами є однією з найпопулярніших сфер інтересів на Pinterest. За словами дослідників, соціальні мережі надають "безпрецедентну можливість сформувати звички здорового харчування", утім, для цього інфлюенсерам слід використовувати більш робочі стратегії.

У соціальних мережах існують величезні можливості для впливу на здорову поведінку. І ми тільки починаємо розуміти їх потенціал і підводні камені, – ділиться Сюе.

За його словами, щоб змінити сприйняття, експерти в області охорони здоров'я і громадського харчування повинні робити акцент саме на смаках, а не на користі.