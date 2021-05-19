Хонг Сюэ и его коллеги из Университета Джорджа Мейсона проанализировали 207 рецептов инфлюенсеров, зарегистрированных в Pinterest, и обнаружили, что пользователи чаще публично делятся постами с рецептами полезной пищи, например нежирной рыбой овощными гарнирами. Но когда дело доходит до реального потребления, они готовят нездоровые блюда. На это указало большое количество реальных фото и видео блюд, которые публиковала та же аудитория.

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По итогам анализа ученые сделали несколько выводов.

Реальная вовлеченность (комментирование, обмен фотографиями готовых блюд) была самой высокой в ​​калорийной еде с большим количеством жира и сахара.

(комментирование, обмен фотографиями готовых блюд) была самой высокой в ​​калорийной еде с большим количеством жира и сахара. Популярность (репост, количество лайков) рецепта увеличивалась , если в нем были упоминания о рыбе, морепродуктах, овощах.

(репост, количество лайков) , если в нем были упоминания о рыбе, морепродуктах, овощах. Анализ комментариев к публикациям с рецептами показал, что пользователи с большей вероятностью комментировали вкус блюда. Гораздо реже они обращали внимание на уровень сложности рецепта или его преимущества для здоровья (на последнее обращали внимание менее 3% комментаторов).

Что говорят авторы о результатах исследования

Пользователи с большей вероятностью публично поделятся рецептами блюд, за которые общество вознаградит их лайками и репостами. Они придерживаются элитных норм, установленных знаменитостями и инфлюенсерами, которые пропагандируют здоровую, низкокалорийную пищу. Но в реальности мы видим совсем другую картину. Те же люди публикуют и комментируют фотографии менее полезных блюд, – рассказывает Хонг Сюэ.

Такой разрыв между популярностью и реальной вовлеченностью показывает, что пользователи не готовы "сделать реальный шаг от простого интереса к действию". Исследователи отмечают, что это важный момент, который следует учитывать авторам любой инициативы, направленной на пропаганду здорового питания.

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Обмен рецептами является одной из самых популярных сфер интересов на Pinterest. По словам исследователей, социальные сети предоставляют "беспрецедентную возможность сформировать привычки здорового питания", но для этого инфлюенсерам следует использовать более рабочие стратегии.

В социальных сетях существуют огромные возможности для влияния на здоровое поведение. И мы только начинаем понимать их потенциал и подводные камни, – делится Сюэ.

По его словам, чтобы изменить восприятие, эксперты в области здравоохранения и общественного питания должны делать акцент именно на вкусе, а не на пользе.