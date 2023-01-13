Інтервальне голодування за останні роки здобула неабияку популярність завдяки знаменитостям, як простий спосіб схуднути й покращити здоров'я. Від чого застерігають дієтологи та про що попереджають дослідники, розповідаємо далі.

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Чи корисне інтервальне голодування

Інтервальне голодування передбачає перерву між прийомами їжі. Комбінацій існує кілька: найбільш популярна 16/8, коли 16 годин утримуються від їжі, а інші 8 їдять. Існує низка доказів, що такий спосіб харчування може допомогти відновити організм та навіть вплинути на тривалість життя. Про переваги цієї дієти вже протягом багатьох років кажуть дослідники. Дієтологи ж закликають з обережністю відмовлятися від їжі.

Обмеження в часі прийому їжі використовують для схуднення, але мені цей прийом не подобається. Ви скорочуєте калорії, але не розумієте, як змінюється ваша поведінка з огляду на те, що ви вкладаєте у свій організм,

– поясює Рейчел Кларксон, засновниця лондонської консалтингової компанії The DNA Dietitian.



Інтервальне голодування не допомагає схуднути / Фото Pexels

Експертка зазначає, що чимало людей стикаються з проблемою короткочасного схуднення. Адже без розуміння засад правильного харчування люди після голодування повертаються до попереднього способу харчування і набирають вагу. Не для всіх принесе результат і сама дієта: вона передбачає жорсткі обмеження споживання їжі протягом 16 годин, що може призвести до зривів та переїдання.

Тож інтервальне голодування – це точно не найкращий спосіб схуднення, але почерпнути з нього дещо корисне ви все ж зможете. Останнім часом значну увагу дослідників до себе привернув процес, який називають аутофагією. Він безпосередньо пов'язаний з голодуванням та передбачає перебудову всередині клітин, яку починає сам організм. Цікаво, що зміни помітили у самому ядрі, де міститься ДНК та мітохондрії. Останні здатні перетворювати молекули поживних речовин на енергію, а лізосоми видаляють відходи з наших клітин.

У такий спосіб відбувається очищення клітин від непотрібних структур та вивільнення сировини для побудови нових. Частина з викинутих ресурсів може бути використана для продукції білків, які захищають клітини й подовжують термін її життя.

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Відомо, що пригнічена аутофагія пов'язана з раннім старінням. Наразі дослідники вже випробували свою теорію на черв'яках-нематодах, довжиною 1 мм, і мишах. Вони припускають, що такий спосіб харчування може продовжити життя. Наразі говорити про точні висновки зарано, адже вченим потрібні додаткові експерименти.

Раніше вдалось вияснити, що процес аутофагії може покращити пам'ять імунної системи, підтримати здоров'я клітин і захистити від раку. Природно очищення клітин відбувається уві сні, під час фізичних навантажень та голодування.