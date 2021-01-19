Турбота про себе розпочинається з турботи про навколишнє середовище. Тому усвідомлений спосіб життя, зменшення використання пластика та сортування сміття – це ознака прогресивного та здорового суспільства. З чого почати перехід на екологічно чисті продукти? Розповідаємо!

Здоровий спосіб життя та екологія тісно пов'язані. І, якщо ви вже розпочали шлях до налагодження режиму дня, щоденних тренувань та збалансованого харчування, невдовзі у вас виникнуть думки про повний перехід на усвідомлений спосіб життя, повідомляє How To Green. Адаптуватися до змін допоможе поступовий перехід на екологічну альтернативу.

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Пропонуємо розпочати з цих 6 базових речей та самостійно переконатися у всіх перевагах розумного споживання.

Багаторазова пляшка для води



Пляшка для води / Фото Unsplash

Щоб залишатися здоровим, потрібно уважно стежити балансом води в організмі. І тут існує два варіанти: або ви постійно купуєте напої в пластикових пляшках, або – переходите на багаторазову тару, яка дозволить набирати воду вдома, в офісі або кав'ярні.

Багаторазова чашка



Багаторазова чашка / Фото Pexels

Це рішення – ідеальне для тих, хто веде активний спосіб життя, багато працює і завжди знаходиться в русі. Компроміс для таких людей – "кава з собою". Так, це насправді зручно, проте паперові стаканчики та пластикові кришки від них – один з найчисленніших видів відходів у великих містах. The Guardian вважає, що лише у Великій Британії щорічно викидається 2,5 мільярда одноразових стаканчиків. Але вам під силу відтермінувати екологічну катастрофу та замовити улюблений напій у свою чашку.

Ланч-бокс



Ланч-бокс | Фото Unsplash

Домашня їжа – це смачно, корисно, а якщо готувати її з собою, – ще й економно. До того ж використання багаторазового ланч-боксу допоможе уникнути пластикових контейнерів в яких найчастіше доставляють їжу.

Багаторазові столові прибори



Екологічний посуд​ / Фото Unsplash

Якщо вже брати обід з собою, то потрібно бути екологічним до кінця. Одноразові пластикові виделки та ложки швидко перетворюються в мікропластик, який отруює океанську воду.

Багаторазові столові набори нічого не важать, легко поміщаються в сумку, просто миються та мають неперевершений дизайн, який підвищує апетит!

Шопер



Шопер / Фото Unsplash

Ходити за продуктами з власною екосумкою вже давно перетворилося на правило хорошого тону.

Якщо ви навчитеся носити з собою невеликий шопер про всяк випадок, то вже зовсім швидко помітите, що в вашому домі перестали накопичуватися пластикові пакети, які добряче засмічують планету.

Багаторазова торбинка



Багаторазові торбинки / Фото Pexels

Щоб не розмножувати маленьких пластикових кульків, які чи не найбільше засмічують середовище, придбайте ще одне доповнення до шопера – маленьку сумку для овочів та фруктів. Сьогодні їх можна знайти за доступною ціною в найближчому супермаркеті, тож перехід на екологічну альтернативу став ще простішим.