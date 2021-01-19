Забота о себе начинается с заботы об окружающей среде. Поэтому осознанный образ жизни, уменьшение использования пластика и сортировка мусора – это признак прогрессивного и здорового общества. С чего начать переход на экологически чистые продукты? Рассказываем!

Здоровый образ жизни и экология тесно связаны. И, если вы уже начали путь к налаживанию режима дня, ежедневным тренировкам и сбалансированному питанию, вскоре у вас возникнут мысли о полном переходе на осознанный образ жизни, сообщает How To Green. Адаптироваться к изменениям поможет постепенный переход на экологическую альтернативу.

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Предлагаем начать с этих 6 базовых вещей и самостоятельно убедиться во всех преимуществах разумного потребления.

Многоразовая бутылка для воды



Бутылка для воды / Фото Unsplash

Чтобы оставаться здоровым, нужно внимательно следить балансом воды в организме. И здесь существует два варианта: либо вы постоянно покупаете напитки в пластиковых бутылках, либо – переходите на многоразовую тару, которая позволит набирать воду дома, в офисе или кафе.

Многоразовая чашка



Многоразовая чашка / Фото Pexels

Этот вариант – идеален для тех, кто ведет активный образ жизни, много работает и всегда находится в движении. Компромисс для таких людей – "кофе с собой". Да, это на самом деле удобно, однако бумажные стаканчики и пластиковые крышки от них – один из самых многочисленных видов отходов в крупных городах. The Guardian считает, что только в Великобритании ежегодно выбрасывается 2,5 миллиарда одноразовых стаканчиков. Но вам по силам отложить экологическую катастрофу и заказать любимый напиток в свою чашку.

Ланч-бокс



Ланч-бокс | Фото Unsplash

Домашняя еда – это вкусно, полезно, а если готовить ее с собой, – еще и экономно. К тому же использование многоразового ланч-бокса поможет избежать пластиковых контейнеров в которых чаще всего доставляют пищу.

Многоразовые столовые приборы



Экологическая посуда / Фото Unsplash

Если брать обед с собой, то нужно быть экологическим до конца. Одноразовые пластиковые вилки и ложки быстро превращаются в микропластик, который отравляет океанскую воду.

Многоразовые столовые наборы ничего не весят, легко помещаются в сумку, просто моются и имеют отличный дизайн, который повышает аппетит!

Шопер



Шопер / Фото Unsplash

Ходить за продуктами с собственной экосумки уже давно превратилось в правило хорошего тона.

Если вы научитесь носить с собой небольшой шопер на всякий случай, то уже совсем скоро заметите, что в вашем доме перестали накапливаться пластиковые пакеты, которые сильно засоряют планету.

Многоразовые сумки



Сумочки для овощей / Фото Pexels

Чтобы не размножать маленьких пластиковых пакетов, которые незаметно, но бистро загрязняют среду, приобретите еще одно дополнение к шоперу – маленькую сумку для овощей и фруктов. Сегодня их можно найти по доступной цене в ближайшем супермаркете, поэтому переход на экологическую альтернативу стал еще проще!