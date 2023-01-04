Ви коли-небудь помічали, як почуваєтеся млявими після великого обіду чи вечері? Це тому, що ваше тіло використовує свою енергію, щоб перетравити багато їжі, замість того, щоб живити організм

Найпростіший спосіб уникнути втоми після їди – їсти кілька невеликих порцій протягом дня.

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Які продукти підвищують рівень енергії

Свіжі, сезонні фрукти та овочі

Чим свіжіша їжа, тим більше поживних речовин вона містить. На відміну від оброблених харчових продуктів, які можуть бути позбавлені поживних речовин, свіжі продукти завжди їх містять.

Горіхи та насіння

Горіхи та насіння є одними з найкращих продуктів для подолання втоми та голоду. Спробуйте мигдаль, бразильський горіх, кеш'ю, фундук, пекан, волоські горіхи, насіння соняшнику та гарбузове насіння. Рекомендується їсти сирі несолоні варіанти. І вони є ідеальною закускою на обід.

Горіхи здатні підвищувати рівень енергії / Фото Unsplash

Вівсянка

Вона корисна не тільки на сніданок. Велика миска вівса містить багато ситної клітковини та навіть трохи білка. Вівсянка корисна для людей, які відчувають стрибки та падіння цукру в крові через сухі сніданки.

До вівсянки можна додати молоко, трохи меду та трохи ягід. Так ви продовжите свій день із більшою енергією.

Вітаміни та добавки

Якщо ви не отримуєте необхідних поживних речовин з їжі, то можете подумати про щоденний прийом вітамінів.

Обов'язково поговоріть зі своїм лікарем про будь-які харчові добавки, які розглядаєте.

Банани

Дослідники Trusted Source порівняли банани з вуглеводними спортивними напоями для велосипедистів, яким потрібна була енергія для тривалої поїздки. Вони виявили, що банан має так само багато енергії, як і напій.

Виявляється, банани наповнені калієм, клітковиною, вітамінами та ідеальною кількістю вуглеводів, які забезпечують вам великий заряд природної енергії.