Вы когда-нибудь замечали, как чувствуете себя вялыми после большого обеда или ужина? Это потому, что ваше тело использует свою энергию, чтобы переварить много пищи, вместо того чтобы питать организм

Самый простой способ избежать усталости после еды – есть несколько небольших порций в течение дня.

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Какие продукты повышают уровень энергии

Свежие, сезонные фрукты и овощи

Чем свежее еда, тем больше питательных веществ она содержит. В отличие от обработанных пищевых продуктов, которые могут быть лишены питательных веществ, свежие продукты всегда содержат их.

Орехи и семена

Орехи и семена являются одними из лучших продуктов для преодоления усталости и голода. Попробуйте миндаль, бразильский орех, кешью, фундук, пекан, грецкие орехи, семена подсолнечника и семена тыквы. Рекомендуется есть сырые несоленые варианты. И они идеальная закуска на обед.

Орехи способны повышать уровень энергии / Фото Unsplash

Овсянка

Она полезна не только на завтрак. Большая миска овса содержит много сытной клетчатки и даже немного белка. Овсянка полезна для людей, которые испытывают прыжки и падение сахара в крови из-за сухих завтраков.

К овсянке можно добавить молоко, немного меда и немного ягод. Так вы продлите свой день с большей энергией.

Витамины и добавки

Если вы не получаете необходимые питательные вещества из пищи, то можете подумать о ежедневном приеме витаминов.

Обязательно поговорите со своим врачом о любых пищевых добавках, которые рассматриваете.

Бананы

Исследователи Trusted Source сравнили бананы с углеводными спортивными напитками для велосипедистов, которым требовалась энергия для длительной поездки. Они обнаружили, что банан имеет так же много энергии, как напиток.

Оказывается, бананы наполнены калием, клетчаткой, витаминами и идеальным количеством углеводов, которые обеспечивают большой заряд природной энергии.