Фрукти є основним джерелом вітамінів та мінералів, а більшість багата на вітаміни А, С, Е, фолієву кислоту, магній, цинк, фосфор та калій. Попри це, корисними вони є не для всіх.

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Кому не варто вживати фрукти

Основною проблемою фруктів, наголошує нутриціологиня Віра Курин, є високий вміст фруктози, а наш організм здатен вживати її у невеликих кількостях. Оптимально її їсти 10 – 25 грамів на добу. Це, наприклад, 2 яблука.

Але ми вживаємо фруктозу і з іншими продуктами, як-от медом, цукром, сиропами, солодкими напоями. У таких випадках показник становить 85 – 100 грамів, що у щонайменше 4 рази більше за норму. Наслідками стають інсулінорезистентність, діабет, ожиріння, подагра.



Фрукти корисні не усім / Фото Pexels

Експертка наголошує, що через це фрукти з високим вмістом фруктози не можна їсти людям з діабетом, лептинорезистентністю, подагрою, підвищеною сечовою кислотою, екземою чи дерматитом, болем у суглобах, зайвою вагою, здуттям.

Для того, щоб ви могли контролювати кількість вжитої фруктози, ділимось з вами інформацією, скільки її міститься у 100 грамах певних продуктів: