Фрукты являются основным источником витаминов и минералов, а большинство богато витаминами А, С, Е, фолиевой кислотой, магнием, цинком, фосфором и калием. Несмотря на это, полезны они не для всех.

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Кому не стоит употреблять фрукты

Основной проблемой фруктов, отмечает нутрициолог Вера Курин, является высокое содержание фруктозы, а наш организм способен употреблять ее в небольших количествах. Оптимально есть 10 – 25 граммов в сутки. Это, например, 2 яблока.

Но мы употребляем фруктозу и с другими продуктами, такими как мед, сахар, сиропы, сладкие напитки. В этих случаях показатель составляет 85 – 100 граммов, что в 4 раза больше нормы. Последствиями становятся инсулинорезистентность, диабет, ожирение, подагра.



Фрукты полезны не всем / Фото Pexels

Эксперт отмечает, что из-за этого фрукты с высоким содержанием фруктозы нельзя есть людям с диабетом, лептинорезистентностью, подагрой, повышенной мочевой кислотой, экземой или дерматитом, болью в суставах, лишним весом, вздутием.

Чтобы контролировать количество употребляемой фруктозы, делимся с вами информацией, сколько ее содержится в 100 граммах определенных продуктов: