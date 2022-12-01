Вчені виявили негативний наслідок, з якими ви можете стикнутись, якщо полюбляєте пити багато соку. Чим ви ризикуєте та як себе вберегти, розповідаємо далі.

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Чим небезпечний сік

Здоров'я ваших очей виявляється залежить не тільки від віку. Воно тісно пов'язане з раціоном, зокрема з кількістю соку, який ви споживаєте. Вчені довели, що він може призвести до вікової дегенерації жовтої плями та підвищити ризик сліпоти.

Останні роки вчені всього світу шукають чинники, які можуть впливати на ризики розвитку вікової макулярної дегенерації. Поява жовтої плями – це захворювання очей, яке затуманює центральний зір і призводить до незворотних наслідків – повної сліпоти.

Не має значення, чи п'єте ви сік на сніданок, обід, вечерю, чи споживаєте протягом усього дня – він може збільшити ризики розвитку хвороби очей. Як елемент дослідження вчені брали 100% фруктовий сік без добавок, консервантів і барвників. У вибірку потрапили дані учасників досліджень 2005 – 2006 років, які розпочали ще на початку 1960 років.



Сік може зіпсувати зір / Фото Pexels

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Висновки виявились невтішними: 100% фруктовий сік не впливає на ранню дегенерацію чи будь-яку іншу, але у тих, хто вживає цей напій у великих кількостях, є більші "шанси" познайомитись із недугою у старшому віці.

Хоч результати цього опитування цікаві, вони непереконливі, оскільки це дослідження не було проведено з використанням методології та аналізу, які дозволили б встановити причинно-наслідковий зв'язок. Потрібні подальші дослідження, в ідеалі з використанням рандомізованих досліджень, щоб з'ясувати, чи існує чіткий зв'язок між вживанням фруктового соку та віковою дегенерацією жовтої плями,

– зазначають дослідники.

Негативний ефект може бути пов'язаний надмірним вживанням фруктового соку одного виду. Так ви можете наситити організм великою кількість цукру, що впливає на загальний стан здоров'я. Пам'ятайте, що сік не замінить фруктів у раціоні, адже вся клітковина витрачається в процесі вичавлювання.