Ви наважились позбуватись зайвих кіло, правильно харчуєтесь, займаєтесь спортом, але сантиметри нікуди не зникають? Будьте обачні, адже деякі помилки не дозволяють вазі зрушити з місця.

До речі Стрес має фатальні наслідки для шкіри: як їх ліквідувати

Як не варто худнути

Головною помилкою всіх охочих позбутись зайвих кілограмів є голодування. Експерти закликають відмовлятись від таких древніх методів, які не працюють на практиці. Бездумне голодування призводить до сповільнення обміну речовин, що вже намертво фіксує вашу вагу.

Ще один ризик, на який ви себе наражаєте, – зриви. Вони ще більш підступні, ніж щоденне помірне споживання солодкого, адже результати на вагах будуть лише зі значенням плюс. Експерти зі схуднення зазначають, що здорова втрата ваги повинна не перевищувати 5% за три місяці від вихідної цифри.



Не допускайте трьох помилок під час схуднення / Фото Pexels

Друга популярна помилка – виключення з раціону жирів, які дуже потрібні вашому організму. Важливо виключити трансжири та збільшити частку корисних харчових жирів. Без них ваше тіло не зможе отримати достатньо енергії, підтримувати ріст клітин, контролювати рівень холестерину й артеріальний тиск, а також поглинати життєвонеобхідні поживні речовини.

Що таке біорегуляційний підхід у лікуванні та коли він може працювати краще, ніж протокольна терапія: дізнайтесь про здоровий підхід до лікування захворювань тут.

Відсутність комплексу правильного харчування та фізичних навантажень. Лише цей тандем дозволить ефективно позбутись зайвих кіло. Без фізичних навантажень результат буде значно слабшим, а сантиметри зникатимуть повільно. Навіть невеликі навантаження, прогулянки чи пробіжки будуть ефективно підкріпляти правильний раціон.