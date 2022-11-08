Вы решились избавляться от лишних кило, правильно питаетесь, занимаетесь спортом, но сантиметры никуда не исчезают? Будьте осторожны, ведь некоторые ошибки не позволяют весу сдвинуться с места.

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Как не стоит худеть

Главной ошибкой всех желающих избавиться от лишних килограммов является голодание. Эксперты призывают отказываться от таких древних методов, не работающих на практике. Бездумное голодание приводит к замедлению обмена веществ, что уже намертво фиксирует ваш вес.

Еще один риск, на который вы себя подвергаете, – срывы. Они еще более коварны, чем ежедневное умеренное потребление сладкого, ведь результаты на весах будут только со значением плюс. Эксперты по похудению отмечают, что здоровая потеря веса не должна превышать 5% за три месяца от исходной цифры.



Не допускайте трех ошибок во время похудения / Фото Pexels

Вторая популярная ошибка – исключение из рациона жиров, которые очень нужны вашему организму. Важно исключить трансжиры и увеличить долю полезных пищевых жиров. Без них ваше тело не сможет получить достаточно энергии, поддерживать рост клеток, контролировать уровень холестерина и артериального давления, а также поглощать жизненно необходимые питательные вещества.

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Отсутствие комплекса правильного питания и физических нагрузок. Только этот тандем позволит эффективно избавиться от лишних кило. Без физических нагрузок результат будет слабее, а сантиметры будут исчезать медленно. Даже небольшие нагрузки, прогулки или пробежки будут эффективно укреплять правильный рацион.