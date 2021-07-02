• Режим сну

Лягайте спати та прокидайтесь в однаковий час. Вважається, що оптимальним часом для засипання – 22 година. В такому випадку прокидатися краще 6 година ранку. Проте все залежить від індивідуального біоритму.

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Дорослим у віці 18 – 60 років рекомендовано спати не менше 7 год на добу, дітям 6 – 12 років — 9 – 12 годин, а у віці 13 – 18 років — 8 – 10 годин.

• Забрати ґаджети

За 30 хвилин до сну не скрольте стрічку соціальних мереж, вимкніть телевізор та комп'ютер. Взагалі уникайте ввечері емоційного навантаження, яким багаті гостросюжетні фільми, тривожні новини або з'ясування стосунків.



Ґаджети перед сном / Фото Cleveland Clinic Health Essentials

• Заспокійлива атмосфера

За декілька годин до сну створіть тиху спокійну атмосферу в кімнаті. Не вмикайте яскраве світло та запустіть свіже повітря. Можна тихо увімкнути легку класичну музику.

• Харчування

За 6 годин до сну уникайте споживання кофеїну, не переїдайте перед сном та не пийте багато рідини.

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• Ліжко для сну

Для роботи, навчання, приймання їжі або перегляду кіно існують інші місця. Ліжко має асоціюватися і використовуватися тільки для розслаблення.