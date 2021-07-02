• Режим сна

Ложитесь спать и просыпайтесь в одинаковое время. Считается, что оптимальным временем для засыпания – 22 часа. В таком случае просыпаться лучше в 6 часов утра. Однако все зависит от индивидуального биоритма.

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Взрослым в возрасте 18 – 60 лет рекомендуется спать не менее 7 часов в сутки, детям 6 – 12 лет – 9 – 12 часов, а в возрасте 13 – 18 лет – 8 – 10 часов.

• Забрать гаджеты

За 30 минут до сна не скрольте ленту социальных сетей, выключите телевизор и компьютер. Вообще избегайте вечером эмоциональной нагрузки, которым богаты остросюжетные фильмы, тревожные новости или выяснения отношений.



Гаджеты перед сном / Фото Cleveland Clinic Health Essentials

• Умиротворяющая атмосфера

За несколько часов до сна создайте тихую спокойную атмосферу в комнате. Не включайте яркий свет и запустите свежий воздух. Можно тихо включить легкую классическую музыку.

• Питание

За 6 часов до сна избегайте потребления кофеина, не переедайте перед сном и не пейте много жидкости.

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• Кровать для сна

Для работы, учебы, приема пищи или просмотра кино существуют другие места. Кровать должна ассоциироваться и использоваться только для расслабления.