Дослідження показують, що споживання більшої кількості горіхів позитивно впливає на вагу та зменшує ризик певних захворювань, зокрема серцевих. Ось 5 поживних горіхів, які варто додати до свого раціону.

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Які горіхи найкорисніші

Мигдаль

Ці горіхи особливо багаті вітаміном Е, жиророзчинною поживною речовиною, яка функціонує як антиоксидант для захисту клітин від окисного пошкодження. Цей вітамін також підтримує імунну функцію та клітинний зв'язок.

Мигдаль не лише є хорошим джерелом здорового жиру, білка, клітковини та кількох вітамінів і мінералів, але він також може зменшити фактори ризику серцево-судинних захворювань. Наприклад, підвищений рівень поганого холестерину та надлишок жиру на животі.

Окрім того, сприяє здоров'ю кишківника, підтримуючи ріст корисних кишкових бактерій, враховуючи види біфідобактерій і лактобактерій.

Фісташки

Фісташки є джерелом численних поживних речовин, у тому числі вітаміну B6, який необхідний для метаболізму. Крім того, ці горіхи багаті рослинними сполуками, які мають антиоксидантні та протизапальні властивості.

У 4-місячному дослідженні взяли участь 100 людей із зайвою вагою. Одна група їла 42 грами фісташок на день і проходила групову програму зниження ваги, а інша група брала участь лише в програмі зниження ваги.

Групи втратили однакову кількість ваги. Але ті, хто вживав фісташки, мали зниження артеріального тиску та значне підвищення рівня антиоксидантів у крові.

Волоські горіхи

Ці горіхи є чудовим джерелом міді, що бере участь у виробництві енергії та синтезі нейромедіаторів. Мідь також сприяє імунній функції, розвитку кровоносних судин тощо.

Доведено, що волоські горіхи приносять користь здоров'ю серця та можуть зменшити кілька факторів ризику серцево-судинних захворювань, враховуючи підвищений кров'яний тиск, рівень поганого холестерину.

Волоський горіх – корисний та доступний / Фото Unsplash

Кеш'ю

Ці горіхи є гарним джерелом кількох поживних речовин, необхідних для здоров'я кісток, зокрема білка, вітаміну К, магнію та марганцю.

Огляд п'яти досліджень показав, що вживання кеш'ю призвело до значного зниження артеріального тиску та рівня тригліцеридів.

Пекан

Він є хорошим джерелом мінералу цинку, який відіграє важливу роль в імунній функції, загоєнні ран, синтезі ДНК, а також у рості та розвитку. Крім того, деякі дослідження показують, що пекан корисний для здоров'я серця.

Невелике дослідження за участю 56 людей із ризиком серцево-судинних захворювань продемонструвало, що ті, хто щодня їв пекан, мали значне зниження рівня поганого холестерину та тригліцеридів.

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