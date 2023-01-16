Насправді як звичайний, так і грецький йогурт виготовляються з однакових основних інгредієнтів. Їхній смак і поживні речовини відрізняються через способи приготування.

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Звичайний йогурт

Звичайний йогурт виготовляють шляхом нагрівання молока, додавання бактерій і залишають його для бродіння. Після того, як він охолоне, можна додати інші інгредієнти, наприклад фрукти.

Кінцевий продукт має однорідну консистенцію. Більшість йогуртів можна пити або їсти ложкою.

Через свою кислу природу звичайний йогурт може мати злегка кислий смак. Попри це, він зазвичай солодший за грецький йогурт.

Грецький йогурт

Грецький йогурт виготовляється шляхом процідження сироватки та інших рідин зі звичайного йогурту. Оскільки цей процес зменшує загальний об'єм, грецький йогурт потребує значно більше молока.

Традиційно йогурт проціджують у тканинних мішечках до трьох разів, поки він не досягне потрібної текстури. Сучасні методи виробництва використовують центрифуги для досягнення того ж ефекту.

Грецький йогурт набагато густіший, ніж звичайний йогурт. Він також зазвичай дорожчий, оскільки вимагає більше молока.

Грецький йогурт густіший / Фото Pexels

Який кращий

Звичайний і грецький йогурт мають дуже різні харчові профілі. Обидва є чудовим джерелом магнію, вітаміну B12 і йоду.

Однак грецький йогурт містить приблизно вдвічі менше вуглеводів і цукру, ніж звичайний, але майже вдвічі більше білка. У ньому також менше кальцію та натрію.

Майте на увазі, що наведене вище порівняння базується на нежирних версіях обох продуктів. Ті, що виготовлені з незбираного молока, містять набагато більше жиру та калорій.