Рослина імбиру, яка походить із Китаю, століттями використовувалася в медицині та в кулінарії. Це надзвичайно ефективний засіб для заспокоєння розладу шлунка.
З імбиру найчастіше роблять чай. До напою також додають лимон, щоб трохи компенсувати насиченість.
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Переваги імбиру
- дуже ефективний у лікуванні нудоти;
- природний заспокійливий для болю в м'язах і менструального болю;
- має потужні антиоксидантні та протизапальні властивості.
Одне дослідження показало, що лише 1,1 грама імбиру значно зменшили симптоми нудоти у понад 1200 вагітних. Отже, якщо у вас ранкова нудота, спробуйте випити його в першу чергу в день. Також було показано, що він полегшує нудоту та блювоту у тих, хто проходить курс хімієтерапії.
Окрім того, імбир містить гінгерол – біоактивну сполуку, яка виявляє сильну протизапальну, антиоксидантну та протиракову дію.
Імбир має протизапальний і знеболювальний ефект / Фото Pexels
Імбирний чай також корисний після інтенсивних тренувань. Одне дослідження показало, що споживання 2 грамів імбиру протягом 11 днів сприяло зменшенню болю в м'язах. Імбир може значно полегшити процес одужання, і його можна використовувати як ефективний природний болезаспокійливий засіб.
Це також стосується менструального болю. Одне дослідження показало, що прийом 250 міліграмів порошку кореня імбиру 4 рази на день був таким же ефективним, як мефенамінова кислота та ібупрофен.
Рецепт лимонно-імбирного чаю
Інгредієнти:
- шматочок свіжого кореня імбиру без шкірки (2 – 2,5 сантиметра);
- 1 склянка води;
- пів нарізаного лимона;
- сирий мед за смаком.
Приготування
Тонко наріжте імбир і покладіть його в невелику каструлю з водою і кількома скибочками лимона. Також ви можете натерти імбир на тертці для ще більшої ефективності.
Доведіть воду до кипіння і залиште чай настоятися 5 – 10 хвилин. Процідіть і подавайте чай гарячим зі скибочкою лимона і медом.
Дозування: пийте 3 – 4 рази на день до тих пір, поки тривають симптоми. Якщо ви приймаєте його від нудоти, то можете відчути полегшення протягом кількох годин. При болях у м'язах пийте регулярно протягом кількох днів, щоб відчути ефект.
Можливі побічні дії
Імбир не має серйозних побічних ефектів. Однак, через вразливий характер вагітності, завжди краще проконсультуватися з лікарем, перш ніж регулярно приймати чай.
Імбир також містить саліцилати – групу хімічних речовин, які використовуються в аспірині як засіб для розрідження крові. Через це людям з порушеннями згортання крові слід бути обережними.
Якщо споживати імбир у великих кількостях, то можуть виникнути легкі побічні ефекти, такі як печія та подразнення шлунка.