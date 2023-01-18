Рослина імбиру, яка походить із Китаю, століттями використовувалася в медицині та в кулінарії. Це надзвичайно ефективний засіб для заспокоєння розладу шлунка.

З імбиру найчастіше роблять чай. До напою також додають лимон, щоб трохи компенсувати насиченість.

Зверніть увагу Дренаж – не детокс: чому цей процес надважливий для організму

Переваги імбиру

дуже ефективний у лікуванні нудоти;

природний заспокійливий для болю в м'язах і менструального болю;

має потужні антиоксидантні та протизапальні властивості.

Одне дослідження показало, що лише 1,1 грама імбиру значно зменшили симптоми нудоти у понад 1200 вагітних. Отже, якщо у вас ранкова нудота, спробуйте випити його в першу чергу в день. Також було показано, що він полегшує нудоту та блювоту у тих, хто проходить курс хімієтерапії.

Окрім того, імбир містить гінгерол – біоактивну сполуку, яка виявляє сильну протизапальну, антиоксидантну та протиракову дію.

Імбир має протизапальний і знеболювальний ефект / Фото Pexels

Імбирний чай також корисний після інтенсивних тренувань. Одне дослідження показало, що споживання 2 грамів імбиру протягом 11 днів сприяло зменшенню болю в м'язах. Імбир може значно полегшити процес одужання, і його можна використовувати як ефективний природний болезаспокійливий засіб.

Це також стосується менструального болю. Одне дослідження показало, що прийом 250 міліграмів порошку кореня імбиру 4 рази на день був таким же ефективним, як мефенамінова кислота та ібупрофен.

Рецепт лимонно-імбирного чаю

Інгредієнти:

шматочок свіжого кореня імбиру без шкірки (2 – 2,5 сантиметра);

1 склянка води;

пів нарізаного лимона;

сирий мед за смаком.

Приготування

Тонко наріжте імбир і покладіть його в невелику каструлю з водою і кількома скибочками лимона. Також ви можете натерти імбир на тертці для ще більшої ефективності.

Доведіть воду до кипіння і залиште чай настоятися 5 – 10 хвилин. Процідіть і подавайте чай гарячим зі скибочкою лимона і медом.

Дозування: пийте 3 – 4 рази на день до тих пір, поки тривають симптоми. Якщо ви приймаєте його від нудоти, то можете відчути полегшення протягом кількох годин. При болях у м'язах пийте регулярно протягом кількох днів, щоб відчути ефект.

Можливі побічні дії

Імбир не має серйозних побічних ефектів. Однак, через вразливий характер вагітності, завжди краще проконсультуватися з лікарем, перш ніж регулярно приймати чай.

Імбир також містить саліцилати – групу хімічних речовин, які використовуються в аспірині як засіб для розрідження крові. Через це людям з порушеннями згортання крові слід бути обережними.

Якщо споживати імбир у великих кількостях, то можуть виникнути легкі побічні ефекти, такі як печія та подразнення шлунка.

Під час лікування запального процесу краще обирати препарати на основі натуральних компонентів. Детальніше про перевірені засоби читайте тут.