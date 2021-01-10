40 хвилин енергійних танців від фітнес-тренерки Тетяни Федорищевої, які допоможуть прокачати все тіло.

Танці для схуднення – це унікальна та ефективна танцювальна фітнес-програма, яка стане чудовою альтернативою заняттям в спортзалі та допоможе швидко схуднути, повідомляє фітнес-тренерка Тетяна Федорищева. Виконувати вправи в ритмі улюбленої музики з 2000-х веселіше, аніж займатися звичайним кардіо. А ефект ідентичний!

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Танцювати та худнути може кожен! Спеціально для цього тренерка підготувала найефективніші вправи в стилі Zumba, які виконуються без інвентарю та легко відтворюються домашніх умовах. Подібне тренування підійде для початківців, які вирішили розпочати рік з нових звичок. А формат кардіо змусить попітніти навіть професіоналів.

Dance тренування на все тіло під треки 2000-х | Відео з каналу TGYM

Тренерка агітує кожного знайти та полюбити свій тип спорту:

Спорт – дуже багатогранний. Зовсім необов'язково ходити в зал, щоб схуднути. Знайдіть свій тип активності, який буде вам до душі й від якого ви будете кайфувати! Залежно від типу характеру це можуть бути більш активні тренування: бокс, кросфіт, силові тренування, танці. Або більш спокійні: йога, пілатес, біг, плавання.

Тож не переконуйте себе, що спот – це не ваше, а пробуйте щось нове! Розпочніть сьогодні і вже завтра ви відчуєте результат.