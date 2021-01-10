40 минут энергичных танцев от фитнес-тренерши Татьяны Федорищева, которые помогут прокачать все тело.

Танцы для похудения – это уникальная и эффективная танцевальная фитнес-программа, которая станет отличной альтернативой занятиям в спортзале и поможет быстро похудеть, сообщает фитнес-тренерша Тетяна Федорищева. Выполнять упражнения в ритме любимой музыки с 2000-х веселее, чем заниматься обычным кардио. При этом эффект идентичен!

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Танцевать и худеть может каждый! Специально для этого тренерша подготовила эффективные упражнения в стиле Zumba, которые выполняются без инвентаря и легко воспроизводятся домашних условиях. Подобные тренировки подойдут и для новичков, которые решили начать год с новых привычек. А формат кардио заставит попотеть даже профессионалов.

Dance тренировки на все тело под треки 2000-х | Видео с канала TGYM – лучший фитнес канал

Тренеша агитирует каждого найти и полюбить свой тип спорта:

Спорт – очень многогранный. Совсем необязательно ходить в зал, чтобы похудеть. Найдите свой тип активности, который будет вам по душе и от которого вы будете кайфовать! В зависимости от типа характера это могут быть более активные тренировки: бокс, кросфит, силовые тренировки, танцы. Или более спокойные: йога, пилатес, бег, плавание.

Не убеждайте себя, что спот – это не ваше, а пробуйте что-то новое! Начните сегодня и уже завтра вы почувствуете результат.