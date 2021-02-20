Ефективність протидіабетичного препарату семаглутід, виявилася вищою у порівнянні з іншими препаратами, які застосовують для схуднення. Чи означає це, що тепер можна худнути без дієт та спорту?

"Початок ери боротьби з ожирінням", – так прокоментував результати нещодавнього дослідження, опублікованого в New England Journal for Medicine, експерт по корекції ваги Роберт Кушнер. Можливо, саме завдяки цьому препарату людство наблизилося до втілення давньої мрії: їсти все, що хочеться та не страждати від накопичення жирових відкладень.

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За час пандемії проблема зайвої ваги стала особливо актуальною. Через карантин люди менше рухаються і активніше заїдають стрес. Це призводить до збільшення ваги, а ожиріння, як відомо, залишається одним із факторів ризику тяжкого перебігу коронавірусу. Ось таке замкнуте коло. Проте вчені знайшли спосіб вирватися за його межі.

Що відомо про препарат

На роль революційних ліків претендує семаглутід. Препарат розроблений ще в 2012 році в Данії. До недавнього часу його застосовували лише для контролю рівня цукру у діабетиків. А нещодавно вчені вирішили перевірити, як він діє на людей з ожирінням, але без діабету.

У клінічних випробуваннях, що тривали понад рік, взяли участь майже 2000 осіб з 16 країн світу. Їх розділили на 2 групи: дві третини щотижня одержували дозу семаглутіда 2,4 міліграма у вигляді підшкірної ін'єкції (діабетикам зазвичай призначають менше – лише 1 міліграм), іншим вводили плацебо.

Дві третини випробуваних в основній групі втратили за час лікування понад 10% ваги, а одна третина - понад 20%. Цей результат в кілька разів перевищує максимальну втрату ваги при прийомі двох найпопулярніших препаратів, які використовуються при ожирінні: фентерміну (7,5%) і метформіну (5 – 6%). І наближається по ефективності до операції по резекції шлунка (25%). Саме ця процедура вважається найшвидшим способом "схуднення", але у неї багато протипоказань, не кажучи вже про можливі ускладнення після хірургічного втручання.

Побічні ефекти, які продемонстрував препарат теж незначні: рідкісні випадки легкої нудоти і діареї. Але у дослідження є один важливий недолік – препарат вивчався на гроші виробника семаглутіда, а значить, результати можуть бути необ'єктивні. Хоча незалежні експерти порахували, що дослідження проведено відповідно до наукових стандартів, потрібен час, щоб зрозуміти усі переваги та недоліки такого способу схуднення.

Як працює семаглутід

Він пригнічує вироблення глюкагону – гормону, який підвищує рівень цукру в крові та гальмує процес засвоєння їжі, сповільнюючи метаболізм. Але головна його відмінність – здатність послаблювати апетит. По суті, це синтетичний варіант глюкагоноподобного пептиду-1. Це наш природний гормон, який діє на центри мозку і кишечника, що відповідають за відчуття ситості.

Дослідження 2017 року показали, що семаглутід допомагає на 24% знизити потребу в їжі, особливо жирної і висококалорійної. Можливо, тому він виявиться ефективним для людей з розладами харчової поведінки. Виробник подав заявку на реєстрацію препарату для боротьби з ожирінням у США і в країнах Євросоюзу. Але, щоб оцінити придатність препарату для корекції ваги, важливо з'ясувати, наскільки він корисний при короткочасному прийомі і як довго зберігається його ефект.