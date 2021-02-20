Эффективность противодиабетических препаратов семаглутид, оказалась выше по сравнению с другими препаратами, которые применяют для похудения. Значит ли это, что теперь можно худеть без диет и спорта?

"Начало эры борьбы с ожирением", – так прокомментировал результаты недавнего исследования, опубликованного в New England Journal for Medicine, эксперт по коррекции веса Роберт Кушнер. Возможно, именно благодаря этому препарату человечество приблизилось к воплощению давней мечты: есть все, что хочется и не страдать от накопления жировых отложений.

Читайте также Ходить и худеть: 10 простых способов сжечь лишние калории

За время пандемии проблема лишнего веса стала особенно актуальной. Из-за карантина люди меньше двигаются и активно заедают стресс. Это приводит к увеличению веса, а ожирение, как известно, остается одним из факторов риска тяжелого течения коронавируса. Вот такой замкнутый круг. Однако ученые нашли способ вырваться за его пределы.

Что известно о препарате

На роль революционного лекарства претендует семаглутид. Препарат разработан еще в 2012 году в Дании. До недавнего времени его применяли только для контроля уровня сахара у диабетиков. И вот недавно ученые решили проверить, как он действует на людей с ожирением, но без диабета.

В клинических испытаниях, продолжавшихся более года, приняли участие почти 2000 человек из 16 стран мира. Их разделили на 2 группы: две трети еженедельно получали дозу семаглутида 2,4 миллиграмма в виде подкожной инъекции (диабетикам обычно назначают меньше – всего 1 миллиграмм), другим – вводили плацебо.

Две трети испытуемых в основной группе потеряли за время лечения более 10% веса, а одна треть – более 20%. Этот результат в несколько раз превышает максимальную потерю веса при приеме двух самых популярных препаратов, используемых при ожирении: фентермина (7,5%) и метформина (5 – 6%). И приближается по эффективности к операции по резекции желудка (25%). Именно эта процедура считается самым быстрым способом "похудения", но у нее много противопоказаний, не говоря уже о возможных осложнениях после хирургического вмешательства.

Побочные эффекты, которые продемонстрировал препарат тоже незначительные: редкие случаи легкой тошноты и диареи. Но в исследование есть один важный недостаток – препарат изучался на деньги производителя семаглутида, а значит, результаты могут быть необъективны. Хотя независимые эксперты посчитали, что исследование проведено в соответствии с научными стандартами, нужно время, чтобы понять все преимущества и недостатки такого способа похудения.

Как работает семаглутид

Он подавляет выработку глюкагона – гормона, который повышает уровень сахара в крови и тормозит процесс усвоения пищи, замедляя метаболизм. Но главное его отличие – способность ослаблять аппетит. По сути, это синтетический вариант глюкагоноподобного пептида-1. Это наш естественный гормон, который действует на центры мозга и кишечника, отвечающие за чувство сытости.

Исследование 2017 показали, что семаглутид помогает на 24% снизить потребность в пище, особенно жирной и высококалорийной. Возможно, поэтому он окажется эффективным для людей с расстройствами пищевого поведения. Производитель подал заявку на регистрацию препарата для борьбы с ожирением в США и в странах Евросоюза. Но, чтобы оценить пригодность препарата для коррекции веса, важно выяснить, насколько он полезен при кратковременном приеме и как долго сохраняется его эффект.