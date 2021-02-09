Кофе – самый популярный утренний напиток, который употребляют во всем мире. И хотя большинство людей пьют его для повышения энергии, диетологи утверждают, что он может быть полезным и для похудения. Рассказываем, что вы должны знать о потери веса от кофе, а также о том, сколько употреблять кофеина, чтобы похудеть.

По статистике, все население нашей планеты потребляет более 160 миллионов мешков кофе в год. И эта цифра постоянно растет. Неудивительно, что кофе остается одним из основных предметов исследований. В одном из последних утверждают, что употребление кофе – действенный способ сбросить несколько лишних кило.

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Диетологиня Эшли Шоу советует не отказываться от кофе. По ее мнению, если употреблять напиток в умеренных количествах и перестать добавлять в него подсластители, можно добиться уменьшения веса и даже улучшить общее состояние здоровья.

Как это работает? Разберемся!

Почему кофе – это полезно

Кофе содержит ниацин, калий, магний и антиоксиданты, которые положительно влияют на здоровье пищеварительной системы, поддерживают работу мышц и улучшают здоровье сердца. Также в каждой чашке напитка содержится кофеин, который положительно влияет на метаболизм, заряжает энергией и способствует снижению веса.

Дефицит калорий

Черный кофе без добавления сахара и молока – низкокалорийный напиток.

Потеря веса при употреблении кофе связана с дефицитом калорий. Черный кофе содержит менее 5 калорий на порцию, что позволяет употребить меньше калорий, чем вы сожжете в процессе деятельности. Однако это работает исключительно с черным кофе без добавления жиров и подсластителей.

Кофеин ускоряет метаболизм

Метаболизм – это процесс, при котором организм получает питательные вещества, расщепляет их (осуществляет обмен внутри тканей) и использует потребленные калории в течение дня. Кофеин – стимулятор, который содержится в кофе, является одним из немногих веществ, способных увеличивать базальный уровень метаболизма (BMR), что провоцирует сжигание калорий даже во время низкой активности и отдыха.

Сейчас растет количество исследований о том, что потребление кофе положительно влияет BMR, однако важно учитывать, что каждый организм осуществляет обмен веществ с разной скоростью. Естественно, что кофе может увеличить скорость метаболизма одного человека, но не подействовать на другого.

Уменьшает чувство голода

На аппетит влияет множество факторов: от того, что мы едим до гормонального фона. Хотя исследований влияния кофе на наше ощущение сытости недостаточно, существуют данные, что кофеин снижает уровень грелина – гормона, который заставляет испытывать чувство голода.

Как пить кофе для похудения

Чтобы кофе не навредило и помогло снизить вес, диетолог рекомендует выпивать не более 400 миллиграммов кофеина. Это 4 чашки кофе с низким количеством кофеина или 2 чашки крепкого кофе.

Лучше всего для похудения подходит обычный черный кофе, так как в нем нет сахаров или жиров, которые могут способствовать увеличению веса. Однако, если вам нравится сладкий кофе, вот несколько низкокалорийных альтернативных подсластителей:

подсластители на фруктовой основе (полиол эритрит, Ло Хан Го)

подсластители на растительной основе (стевия)

сахарные спирты.

Если вы знаете, что вас желудок может негативно отреагировать на кофеин, употребляйте кофе вместе с легкой пищей, чтобы избежать желудочного дистресса.