Клімакс – це один з фізіологічних етапів розвитку жіночого організму. Серед найпоширеніших симптомів – приливи жару або пітливість. Втім, лише цим клімактеричний синдром не обмежується. Детальніше про те, як тримати менопаузу під контролем, навіщо в цей період відвідувати лікаря і як полегшити симптоматику – читайте у нашій статті.

Згідно зі статистичними даних, у віці 48 – 50 років в жінок починаються збої менструального циклу. Насамперед змінюється звичний графік: можлива частіша поява менструації або ж навпаки – значна затримка. Якщо ви помітили цей розлад, обов'язково зверніться до фахівця для отримання рекомендацій щодо лікування та для докладної лабораторної чи інструментальної діагностики.

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Отже, розберемось більш докладно, що ж саме означає таке страшне слово "клімакс".

Клімакс (з грецької klimax – сходи) – комплекс фізіологічних змін деяких найважливіших функцій організму, обумовлений віковими особливостями змін гормонального балансу.



Цілковите припинення менструацій та відсутність можливості завагітніти називається менопаузою. Вона характеризується прогресуючим зниженням продукції жіночих статевих гормонів. Якщо менопауза розвинулась до 45 років, її вважають ранньою.



Менопауза супроводжується розладами сну / Фото Pexels

Цікавий факт. Рання менопауза частіше розвивається у жінок які палять. Зазвичай перші симптоми з'являються у середньому на 2 роки раніше в порівнянні з тими, хто не має цієї залежності.

За кілька років до менопаузи можлива поява характерних їй симптомів-передвісників:

менструації стають нерегулярними (як за тривалістю, так і за рясністю)

часті припливи (від 30 секунд до 10 хвилин жару, потіння та почервоніння шкіри), що припиняються за 1 – 2 роки

можлива вагінальна сухість

порушення сну

зміни настрою

Важкість симптоматики індивідуальна. Хоча менопауза часто пов'язана з ризиком захворювань серця, це пояснюється збігом із літнім віком. У деяких жінок загострюються наявні проблеми (зокрема, ендометріоз чи болісні менструації).

З приходом клімаксу, до вище перерахованих симптомів додаються зміни, які спровоковані недостатністю естрогена в організмі жінки, зазвичай – це зміни настрою та поведінки. Загалом, весь перелік симптомів, що виникають в клімактеричному періоді, перерахувати важко, тому пропонуємо ознайомитися з найпоширенішими з них:

сильна пітливість, перепади артеріального тиску, головні болі, тахікардія, поява червоних плям на шиї та обличчі

порушення обміну речовин

остеопороз

депресія

прискорений набір маси тіла або ж навпаки – втрата ваги

порушення трофіки шкіри та її придатків (сухість шкіри, випадіння волосся, крихкість нігтів)

пігментація шкіри

генітальний пролапс

нетримання сечі

порушення зору та інші.



Клімакс – це нормальне фізіологічне явище / Фото Pexels

Та попри усі ці симптоми хочеться зауважити, що клімакс – це не хвороба, а нормальне фізіологічне явище, за умови своєчасного початку та нормального перебігу. Та навіть під час нормального перебігу клімаксу, жінка з труднощами переживає цей період.

Як полегшити симптоматику

Для полегшення симптоматики, покращення загального стану та відновлення гормонального балансу зверніться до лікаря, який правильно підбере лікарські засоби. Можливе також застосування препаратів на рослинній основі з клінічно доведеною ефективністю та високим профілем безпеки. Вони не лише допоможуть покращити загальне самопочуття, а й зменшать вираженість перелічених симптомів.



Клімакт-Хеель усуває симптоми, спровоковані гормональними порушеннями / Фото Heel

При появі симптомів, що викликані гормональними порушеннями: припливи жару, пітливості, посиленому серцебитті, запамороченні, розладах сну, депресії, меланхолічному настрої, неврозах, судинній дистонії та мігрені, застосовують препарат Клімакт-Хеель. Який завдяки своїй дії, що базується на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій коштом речовин рослинного, мінерального та тваринного походження, що входять до складу препарату, сприятиме покращенню самопочуття та зменшенню вираженості симптоматики.



Мулімен чинить спазмолітичну, седативну та знеболювальну дію / Фото Heel

При порушенні нервової та ендокринної регуляції функції жіночих статевих органів, використовують також, лікарський засіб на натуральній основі Мулімен. Він може допомогти відновити її та, окрім цього, виявляє спазмолітичну, седативну та знеболювальну дію, що дає можливість значно покращити загальне самопочуття.



Нервохеель знімає нервове перенапруження / Фото Heel

У випадках нервового перенапруження, відчутті тривоги, порушеннях сну, появі неврозу чи депресії, спровокованої клімактеричними порушеннями, а також для підвищення стресостійкості та лікування психосоматичних захворювань застосовують препарат Нервохеель. Завдяки своїм компонентам він чинить заспокійливу, антидепресивну та протисудомну дію та нормалізують сон. Вказані ефекти препарату базуються на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій коштом речовин рослинного та мінерального походження.

Вчасно звертайтесь до лікаря. А для лікування чи профілактики – застосовуйте природні, натуральні препарати для покращення свого стану й відновлення психоемоційного балансу. І тоді, клімакс не стане перешкодою до щасливого і комфортного життя.