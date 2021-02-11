Как устранить климактерический синдром и вернуть радость жизни: полезные рекомендации и советы
Климакс – это один из физиологических этапов развития женского организма. Среди самых распространенных симптомов – приливы жара или потливость. Но только этим климактерический синдром не ограничивается. Подробнее о том, как держать менопаузу под контролем, зачем в этот период посещать врача и как облегчить симптоматику – читайте в нашей статье.
Согласно статистическим данным, в возрасте 48 – 50 лет у женщин начинаются сбои менструального цикла. Прежде всего меняется привычный график: возможно частое появление менструации или же наоборот – значительная задержка. Если вы заметили это расстройство, обязательно обратитесь к специалисту для получения рекомендаций по лечению и для подробной лабораторной или инструментальной диагностики.
Читайте также ПМС отменяется: советы, которые помогут уменьшить интенсивность синдрома
Итак, разберемся более подробно, что же означает такое страшное слово "климакс".
Полное прекращение менструаций и отсутствие возможности забеременеть называется менопаузой. Она характеризуется прогрессирующим снижением продукции женских половых гормонов. Если менопауза развилась до 45 лет, она считается ранней.
Менопауза сопровождаться расстройствами сна / Фото Pexels
За несколько лет до менопаузы возможно появление характерных симптомов-предвестников:
- менструации становятся нерегулярными (как по продолжительности, так и по обильностью)
- частые приливы (от 30 секунд до 10 минут жара, потливость и покраснение кожи), которые прекращаются за 1 – 2 года
- возможна вагинальная сухость
- нарушение сна
- изменения настроения
Тяжесть симптоматики индивидуальна. Хотя менопауза часто связана с риском заболеваний сердца, это объясняется совпадением с пожилым возрастом. У некоторых женщин обостряются имеющиеся проблемы (такие, как эндометриоз или болезненные менструации).
С приходом климакса, к выше перечисленным симптомам добавляются изменения, которые спровоцированы недостаточностью эстрогена в организме женщины, обычно – это изменения настроения и поведения. В общем, весь перечень симптомов, возникающих в климактерическом периоде, перечислить трудно, поэтому предлагаем ознакомиться с самыми распространенными из них:
- сильная потливость, перепады артериального давления, головные боли, тахикардия, появление красных пятен на шее и лице
- нарушения обмена веществ
- остеопороз
- депрессия
- ускоренный набор массы тела или же наоборот – потеря веса
- нарушение трофики кожи и ее придатков (сухость кожи, выпадение волос, хрупкость ногтей)
- пигментация кожи
- генитальный пролапс
- недержание мочи
- нарушение зрения и другие.
Климакс – это нормальное физиологическое явление / Фото Pexels
Но несмотря на все эти симптомы хочется заметить, что климакс – это не болезнь, а нормальное физиологическое явление, при условии своевременного начала и нормального течения. Но даже при нормальном течении климакса, женщина с трудом переживает этот период.
Как облегчить симптоматику
Для облегчения симптоматики, улучшения общего состояния и восстановления гормонального баланса – обратитесь к врачу, который правильно подберет лекарственные средства. Возможно также применение препаратов на растительной основе с клинически доказанной эффективностью и высоким профилем безопасности. Они не только помогут улучшить общее самочувствие, но и уменьшат выраженность перечисленных симптомов.
Климакт-Хеель устраняет симптомы, спровоцированные гормональными нарушениями / Фото Heel
При появлении симптомов, вызванных гормональными нарушениями: приливы жара, потливости, усиленного сердцебиения, головокружения, расстройствах сна, депрессии, меланхолическом настроению, неврозах, дистонии и мигрени, применяют препарат Климакт-Хеель. Который благодаря своему действию, основанному на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ растительного, минерального и животного происхождения, входящие в состав препарата, будет способствовать улучшению самочувствия и уменьшению выраженности симптоматики.
Мулимен оказывает спазмолитическое, седативное и обезболивающее действие / Фото Heel
При нарушении нервной и эндокринной регуляции функции женских половых органов, используют также, лекарственное средство на натуральной основе Мулимен. Он может помочь ее восстановить и оказывает спазмолитическое, седативное и обезболивающее действие, что позволяет значительно улучшить общее самочувствие.
Нервохеель снимает нервное перенапряжение / Фото Heel
В случаях нервного перенапряжения, ощущении тревоги, нарушениях сна, появлению невроза или депрессии, спровоцированной климактерическими нарушениями, а также для повышения стрессоустойчивости и лечения психосоматических заболеваний – применяют препарат Нервохеель. Благодаря своим компонентам он оказывает успокаивающее, антидепрессивное и противосудорожное действие и нормализуют сон. Указанные эффекты препарата основаны на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ растительного и минерального происхождения.
Поделиться новостью