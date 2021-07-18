У психологічній студії СЕНС описали ситуації, в яких люди втрачають свої сили, а також охарактеризували дії, що наповнюють нас енергією.
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Коли ми втрачаємо сили
- Коли кажемо "так", а насправді хотіли сказати "ні".
- "Одягаємо" посмішку, коли в дійсності хочемо заплакати.
- Намовляємо себе ще трохи потерпіти, замість того, щоб спитати у себе, заради чого це все.
- Носимо в собі образу, а не озвучуємо того, чого потребуємо.
- Виконуємо роботу, яка нам не до душі.
- Обманюємо себе та інших.
- Боїмося.
- Очікуємо, що хтось, ніби помахом чарівної палички, одного дня змінить наше життя.
- Вважаємо себе недостатньо хорошими, негідними, невмілими та злимося на себе.
Коли ми втрачаємо сили / Фото pexels
Ми набуваємо сил, коли:
- Спілкуємося з людьми, які нас підтримують та вірять в нас.
- Відпочиваємо та подорожуємо.
- Долаємо свої страхи.
- Піклуємося про своє тіло та займаємося тілесними практиками.
- Звільняємо свій фізичний простір від непотрібних речей.
- Очищаємо свій емоційний простір.
- Говоримо "ні", бо так нам хочеться сказати.
- Кажемо "так", тому що справді готові зробити це.
- Починаємо займатися тим, про що давно мріяли.