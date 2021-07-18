У психологічній студії СЕНС описали ситуації, в яких люди втрачають свої сили, а також охарактеризували дії, що наповнюють нас енергією.

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Коли ми втрачаємо сили

Коли кажемо "так", а насправді хотіли сказати "ні".

"Одягаємо" посмішку, коли в дійсності хочемо заплакати.

Намовляємо себе ще трохи потерпіти, замість того, щоб спитати у себе, заради чого це все.

Носимо в собі образу, а не озвучуємо того, чого потребуємо.

Виконуємо роботу, яка нам не до душі.

Обманюємо себе та інших.

Боїмося.

Очікуємо, що хтось, ніби помахом чарівної палички, одного дня змінить наше життя.

Вважаємо себе недостатньо хорошими, негідними, невмілими та злимося на себе.



Коли ми втрачаємо сили / Фото pexels

Ми набуваємо сил, коли:

Спілкуємося з людьми, які нас підтримують та вірять в нас.

Відпочиваємо та подорожуємо.

Долаємо свої страхи.

Піклуємося про своє тіло та займаємося тілесними практиками.

Звільняємо свій фізичний простір від непотрібних речей.

Очищаємо свій емоційний простір.

Говоримо "ні", бо так нам хочеться сказати.

Кажемо "так", тому що справді готові зробити це.

Починаємо займатися тим, про що давно мріяли.



Коли ми набуваємо сили / Фото pexels