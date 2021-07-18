У психологічній студії СЕНС описали ситуації, в яких люди втрачають свої сили, а також охарактеризували дії, що наповнюють нас енергією.

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Коли ми втрачаємо сили

  • Коли кажемо "так", а насправді хотіли сказати "ні".
  • "Одягаємо" посмішку, коли в дійсності хочемо заплакати.
  • Намовляємо себе ще трохи потерпіти, замість того, щоб спитати у себе, заради чого це все.
  • Носимо в собі образу, а не озвучуємо того, чого потребуємо.
  • Виконуємо роботу, яка нам не до душі.
  • Обманюємо себе та інших.
  • Боїмося.
  • Очікуємо, що хтось, ніби помахом чарівної палички, одного дня змінить наше життя.
  • Вважаємо себе недостатньо хорошими, негідними, невмілими та злимося на себе.


Коли ми втрачаємо сили / Фото pexels

Ми набуваємо сил, коли:

  • Спілкуємося з людьми, які нас підтримують та вірять в нас.
  • Відпочиваємо та подорожуємо.
  • Долаємо свої страхи.
  • Піклуємося про своє тіло та займаємося тілесними практиками.
  • Звільняємо свій фізичний простір від непотрібних речей.
  • Очищаємо свій емоційний простір.
  • Говоримо "ні", бо так нам хочеться сказати.
  • Кажемо "так", тому що справді готові зробити це.
  • Починаємо займатися тим, про що давно мріяли.


Коли ми набуваємо сили / Фото pexels