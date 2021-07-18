В психологической студии СЕНС описали ситуации, в которых люди теряют свои силы, а также охарактеризовали действия, которые наполняют нас энергией.

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Когда мы теряем силы

Когда говорим "да", а на самом деле хотели сказать "нет".

"Надеваем" улыбку, когда в действительности хотим заплакать.

Убеждаем себя еще немного потерпеть, вместо того, чтобы спросить у себя, ради чего это все.

Носим в себе обиду, а не озвучиваем то, в чем нуждаемся.

Выполняем работу, которая нам не по душе.

Обманываем себя и других.

Боимся.

Ожидаем, что кто-то, будто взмахом волшебной палочки, однажды изменит нашу жизнь.

Считаем себя недостаточно хорошими, недостойными, неумелыми и злимся на себя.



Когда мы теряем силы / Фото pexels

Мы обретаем силы, когда:

Общаемся с людьми, которые нас поддерживают и верят в нас.

Отдыхаем и путешествуем.

Преодолеваем свои страхи.

Заботимся о своем теле и занимаемся телесными практиками.

Освобождаем свое физическое пространство от ненужных вещей.

Очищаем свое эмоциональное пространство.

Говорим "нет", потому что так нам хочется сказать.

Говорим "да", потому что действительно готовы сделать это.

Начинаем заниматься тем, о чем давно мечтали.



Когда мы обретаем силы / Фото pexels