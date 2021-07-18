В психологической студии СЕНС описали ситуации, в которых люди теряют свои силы, а также охарактеризовали действия, которые наполняют нас энергией.

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Когда мы теряем силы

  • Когда говорим "да", а на самом деле хотели сказать "нет".
  • "Надеваем" улыбку, когда в действительности хотим заплакать.
  • Убеждаем себя еще немного потерпеть, вместо того, чтобы спросить у себя, ради чего это все.
  • Носим в себе обиду, а не озвучиваем то, в чем нуждаемся.
  • Выполняем работу, которая нам не по душе.
  • Обманываем себя и других.
  • Боимся.
  • Ожидаем, что кто-то, будто взмахом волшебной палочки, однажды изменит нашу жизнь.
  • Считаем себя недостаточно хорошими, недостойными, неумелыми и злимся на себя.


Когда мы теряем силы / Фото pexels

Мы обретаем силы, когда:

  • Общаемся с людьми, которые нас поддерживают и верят в нас.
  • Отдыхаем и путешествуем.
  • Преодолеваем свои страхи.
  • Заботимся о своем теле и занимаемся телесными практиками.
  • Освобождаем свое физическое пространство от ненужных вещей.
  • Очищаем свое эмоциональное пространство.
  • Говорим "нет", потому что так нам хочется сказать.
  • Говорим "да", потому что действительно готовы сделать это.
  • Начинаем заниматься тем, о чем давно мечтали.


Когда мы обретаем силы / Фото pexels