Хоч у ньому чимало кальцію, магнію, антиоксидантів, вітамінів різних груп, бета-каротину, корисним цей жовтий фрукт буде не для всіх. Розповідаємо, кому ж все-таки варто утриматись від його споживання.

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Яким категоріям людей не варто ласувати бананами

Перш за все, бананів варто уникати людям із захворюваннями нирок, з серцевими хворобами, з тромбофлебітом, зі захворюваннями жовчного міхура і печінки. Окрім цього, фрукт може спровокувати скупчення в шлунково-кишковому тракті газів, що призводить до тривалішого перетравлювання, тому не варто його їсти, якщо у вас підвищена чутливість шлунку.

Вживання бананів при гастриті має дві сторони медалі. При хронічному сміливо додавайте їх у раціон, адже вони мають антисептичну дію. А от при гострому краще консультуватись з лікарем, адже часто призначається низькокалорійна дієта, а цей фрукт не є таким.

Не зловживайте бананами / Фото Pexels

Якщо у вас діабет, банани будуть не надто корисними. Річ у тім, що у них чимало вуглеводів, що є небажаним для організму з цією хворобою. Їсти все-таки їх можна, але у помірних кількостях, адже в одному банані близько 30 грамів вуглеводів.

Отруїлись? Одразу краще відмовитись від будь-якої їжі та пити лишень воду. Як тільки будете почуватись краще, додавайте банани у свій раціон, що посприяє відновленню втрачених запасів вітамінів і мікроелементів. Після вирізання апендициту ситуація схожа. Спершу строга дієта, а вже з четвертого дня можна додавати фрукти, особливо цей жовтий.

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А чи можна їсти банан вагітним і матерям-годувальницям? Так, проте дуже обережно. Є кілька правил: не більше 2 – 3 штук на день, після основного приймання їжі та невеликими порціями, адже реакція дитини на них може бути різною (від кишкових коліків до алергії).