Вчені дослідили, що ж може статись, якщо з'їсти забагато яблук. Ділимось з вами наслідками, щоб ви були обережними та не зловживали цим по-справжньому корисним фруктом.

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Чи можна їсти насіння яблука

Відповідь на це запитання – можна. Але потрібно знати міру. Річ у тім, що в насінні є чимала концентрація молекул, які називаються ціаногенними глікозидами. Одним із них є амігдалін. Коли він потрапляє до бактерій вашого кишківника, може перетворитися на ціанід, який є отруйним та небезпечним.

Насіння з одного яблука не може утворити у вашому шлунку достатньої кількості ціаніду, щоб вам бодай на секунду стало погано. Не станеться це і від двох чи трьох фруктів.



Насіння яблук з'їсти треба чимало, щоб отруїтись / Фото Pexels

Невелика кількість дітей захворіла, з'ївши занадто багато насіння, насиченого амігдаліном, але це трапляється вкрай рідко і вимагає значного перевищення звичайної кількості,

– розповідає Кейт Суїні, дієтологиня та керівниця Центру харчування та здоров'я в жіночій лікарні Брігама.

Яблука – не єдині фрукти з ціаногенними глікозидами. Персикові, абрикосові, вишневі кісточки, мигдаль та навіть квасоля – всі вони їх мають. Проте ви ці кісточки не їсте, а в мигдалі та квасолі ціаніду недостатньо, щоб завдати вам шкоди. Вишневу кісточку потрібно розжувати або розтерти на дрібний порошок, щоб глікозиди почали діяти.

Зрештою, коли ви ковтаєте або навіть розжовуєте кілька яблучних насінин, вони можуть утворювати незначну кількість ціаністого водню, але його кількість і концентрація настільки мізерні, що ваш організм просто виводить його під час травлення. Хоч отруєння ціанідами – не привід для насмішок, проте боятись його не варто, адже для цього дорослій людині з'їсти буде потрібно від 150 до кількох тисяч кісточок.