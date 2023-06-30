Лук – это овощ, который добавляют в огромное количество блюд и ежегодно его потребляют все больше. Но значительное количество людей может получить из-за него тошноту, мигрень или даже анафилактический шок. 24 Канал разбирался, кому лучше избегать репчатого лука в рационе.

Интересно Взрывная польза: вот почему нужно употреблять редиску

Кому нельзя есть лук

Вы могли и не подозревать, но не менее 10% людей испытывают проблемы со здоровьем из-за того, что слишком часто едят лук. В частности, он вредит тем, кто имеет синдром раздраженного кишечника и также может вызвать вздутие и диарею.

Кроме того, около 1% населения планеты имеет аллергию на этот корнеплод. Она может проявляться также как пищевая непереносимость. Несмотря на цифры, показывающиеся в исследовании, врачи считают, что количество людей, страдающих непереносимостью этого овоща, может быть значительно больше.

Лук и чеснок – распространенные пищевые непереносимости, о которых я точно слышала от пациентов,

– рассказала врач Кара Вада.

Пока нет способа точно проверить, имеете ли вы пищевую непереносимость, ведь ее симптомы отличаются от человека к человеку. Однако если после употребления репчатого лука вы чувствуете головокружение, мигрень или тошноту, попробуйте ограничить его в своем рационе.



Многие люди страдают от непереносимости лука / Фото Pexels

Также важно учитывать, что лук повышает уровень кислотности в желудке.

Лук нельзя есть людям, у которых панкреатит, гастрит или язвенная болезнь,

– поделилась врач Татьяна Бочарова.

Для людей с этими заболеваниями особенно опасен именно сырой репчатый лук. И даже те, кто не имеет противопоказаний, не должны злоупотреблять этим продуктом. Медики настаивают, что ежедневная норма не должна превышать одну мелкую головку лука. Чрезмерное употребление этого корнеплода может привести к раздражению слизистой, приступам астмы и повышенному давлению.

Также избегать лука в рационе советуют и людям, стремящимся похудеть – он, как и чеснок, усиливает аппетит.