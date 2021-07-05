Про це розповіла американська дієтологиня Роксана Есан (Roxana Ehsani). За її словами, каша може бути шкідлива для тих, хто страждає від деяких шлунково-кишкових захворювань. Наприклад, від синдрому роздратованого кишківника.

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Причиною є те, що вона містить велику кількість рослинних волокон, які можуть привести до метеоризму. Таким людям краще готувати кашу з білого рису, манної або кукурудзяної муки.

Дієтолог попередила, що і для тих, хто абсолютно здоровий, вівсянка не завжди корисна. Все залежить від способу приготування – каша з цільним молоком буде містити насичені жири. А додавання підсолоджувачів, наприклад, коричневого цукру або меду, підвищує калорійність та вміст вуглеводів. І того, й іншого краще уникати.



До вівсянки потрібні корисні додатки \ Photo by Jocelyn Morales on Unsplash

Ще гірша ситуація з вівсяними кашами швидкого приготування, в яких, як правило, міститься цукор і всілякі добавки.

Лікарка рекомендує готувати вівсяну кашу зі знежиреним або рослинним молоком, використовувати просту вівсяну крупу та вибирати корисні добавки – свіжі фрукти, горіхи, горіхове масло та спеції, такі як кориця або кардамон.