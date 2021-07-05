Об этом рассказала американская диетологиня Роксана Есан (Roxana Ehsani). По ее словам, каша может быть вредна для тех, кто страдает от некоторых желудочно-кишечных заболеваний. Например, от синдрома раздраженного кишечника.

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Причиной является то, что она содержит большое количество растительных волокон, которые могут привести к метеоризмам. Таким людям лучше готовить кашу из белого риса, манной или кукурузной муки.

Диетолог предупредила, что и для тех, кто абсолютно здоров, овсянка не всегда полезна. Все зависит от способа приготовления – каша с цельным молоком будет содержать насыщенные жиры. А добавление подсластителей, например, коричневого сахара или меда, повышает калорийность и содержание углеводов. И того, и другого лучше избегать.



К овсянки нужны полезные добавки​ \ Photo by Jocelyn Morales on Unsplash

Еще хуже ситуация с овсяными кашами быстрого приготовления, в которых, как правило, содержится сахар и всевозможные добавки.

Врач рекомендует готовить овсяную кашу с обезжиренным или растительным молоком, использовать простую овсяную крупу и выбирать полезные добавки – свежие фрукты, орехи, ореховое масло и специи, такие как корица или кардамон.