Наполняя свою тарелку этими продуктами, ваш организм за это вас "поблагодарит". Список самых полезных продуктов составила диетология Кристи Дель Коро.

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Авокадо

В авокадо содержится 20% дневной нормы клетчатки для человека. А еще этот суперфуд содержит мононенасыщенные жиры, снижающие уровень холестерина.

Грецкие орехи

В орехах содержится источник жирных кислот омега-3. Они снижают уровень плохого холестерина и повышают уровень полезного.

Современное веганство – это образ жизни. Однако ученые утверждают, что растительное меню может вызвать дефицит витаминов, жирных кислот, макро- и микроэлементов. Как этого не допустить, рассказываем в материале.

Яйца

Яичный белок содержит немало белка, а желтки богаты витамином В12, А и холином, который очень полезен для беременных женщин

Киви

В киви больше витамина С, чем в апельсинах. Также этот фрукт является хорошим источником калия и клетчатки.



Киви – полезный фрукт для ежедневного употребления / Фото Pexels

Дыня

В ней содержатся антиоксиданты, которые положительно влияют на нашу кожу. А калий, которым богата дыня, помогает снизить кровяное давление.

Шпинат

Употребляя шпинат, вы насытите свой организм железом, фолиевой кислотой и флавоноидами, богатыми антиоксидантами.

Лосось

Лосось содержит полезные для сердца жиры и омега-3. Что интересно, лосось – это один из немногих пищевых источников витамина D.



Лосось содержит необходимый нам витамин D / Фото Pexels

Апельсин

Конечно, все знают о том, что апельсин богат витамином С, способным стимулировать синтез коллагена, который помогает коже оставаться эластичной.

Сардины

Сардины богаты витаминами D и B12 и являются отличным источником кальция и жирных кислот омега-3.

Миндаль

Этот орех богат мононенасыщенными жирными кислотами, которые поддерживают здоровье кровеносных сосудов. Миндаль также является источником кальция и клетчатки, которая снижает уровень холестерина.