Стюарт Сандерс, лікар загальної практики в Лондоні, попереджає, що це може мати небезпечні наслідки. Аргументує свою позицію фахівець і дослідженнями. Розповідаємо, що не так зі стримуванням чхання.

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Чому стримувати чхання небезпечно

Наше тіло побудоване дуже розумно. Пчихає воно тоді, коли прагне усунути подразники у носовій порожнині та відновити необхідне середовище всередині носа. Під час чхання організм відчуває різке підвищення тиску у кількох областях голови, зокрема носі та горлі.

Стримування цього рефлексу призводить до подальшого підвищення тиску, що наражає на ризик кровоносні судини. Стюарт Сандерс каже, що наслідком може бути розрив аневризми головного мозку.

Це вроджені аномалії, зазвичай присутні від народження. Але більшість людей не знають, що у них є аневризма, доки вона не лопне. Це стається, якщо артеріальний тиск підвищиться,

– наголошує лікар.



Будьте обережні з чханням / Фото Pexels

Тож наслідки стримування чхання можуть бути серйозним. По-перше, як описано вище, це може вплинути на підвищення артеріального тиску з потенційними наслідками.

По-друге, існує ризик проникнення слизу та інфекції в середнє вухо, оскільки тиск у задній частині носа зростає під час цього процесу. Наслідками можуть бути гостра глухота чи середній отит. Найгірший сценарій – розрив барабанної перетинки.

По-третє, може виникнути гострий синусит – поширене в отоларингології захворювання, що характеризується запаленням слизових оболонок навколоносових пазух. Це станеться, якщо підвищення тиску змусить інфекцію потрапити в придаткові пазухи носа, що й призводить до інфікування.

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Якщо ви все ж прагнете стримати поширення мікробів, не відмовляйтесь від пчихання. Просто щільно прикривайте рот і ніс. Це вбереже від серйозних наслідків як вас, так і людей навколо.