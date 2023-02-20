Нутрициолог и диетолог Алина Завгородняя делится всей пользой душа с холодной водой и отмечает ограничения для определенных категорий людей.

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Польза и опасность контрастного душа

О положительном влиянии этого метода говорят уже давно. Он отлично заряжает тело энергией по утрам, улучшает иммунитет и кровообращение, снимает стресс, подтягивает кожу, расслабляет мышцы. Одним словом – запускает целый ряд важных процессов в нашем организме.

Правильно принимать контрастный душ достаточно просто – включаете теплую воду и чередуете ее с холодной каждые пол минуты. Если вы новичок, начинайте с комфортной для тела разницы температур, чтобы не шокировать организм. Рекомендуется переключать воду более 5 раз и выходить из душа под аккомпанемент горячей.

Сосуды расширятся, а пока вы вытираетесь махровым полотенцем и одеваетесь, рефлекторы сожмутся, дав старт активному дню,

– подчеркивает пользу нутрициолог.



Контрастный душ – прекрасное начало дня / Фото Pexels

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Однако душ будет полезен не всем. Он даже может навредить здоровью. Касается это, прежде всего, людей из: