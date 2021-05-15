Багато пацієнтів переконані, що чим більш спеціалізованим буде дослідження, тим точнішими будуть його результати. Водночас лікарі переконують: при діагностиці більшості захворювань достатньо провести звичайне УЗД. Хоча й визнають: часто без комп’ютерної чи магнітно-резонансної томографії не обійтися. Тому перш ніж зробити вибір, слід врахувати безліч факторів.

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У чому полягає суть комп’ютерної томографії



Що таке комп'ютерна томографія / Фото Pexels

При КТ, так само як і при класичній рентгенографії, для візуалізації органів, кровоносних судин і кісток використовуються рентгенівські промені. Оскільки проведення цього обстеження пов’язане з певними ризиками для здоров'я, проходити його бажано за скеруванням лікаря. Врахуйте, що таке скерування у вас можуть вимагати навіть у приватних клініках.

Як працює апарат КТ

Рентгенівський випромінювач, обертаючись навколо тіла людини й довкола своєї осі, сканує пацієнта з кожної точки, завдяки чому на моніторі комп’ютера виводиться зображення досліджуваної ділянки.

Коли потрібно проходити це обстеження



Коли потрібно проходити обстеження / Фото Pexels

Як пояснює лікарка-радіотерапевтка Беата Павловська-Сендулка з Центру онкології у Варшаві (Польща), комп’ютерна томографія є базовим дослідженням пацієнтів із політравмами (дозволяє виявити поліорганні ураження). Показанням до проведення негайної КТ є підозра на черепно-мозкову травму та/або травму хребта, внутрішньомозковий крововилив чи абсцес мозку (вогнищеве скупчення гною у речовині головного мозку).

За допомогою комп’ютерної томографії можна діагностувати різноманітні ушкодження кісток та легень, головного мозку і органів черевної порожнини, які супроводжуються кровотечами.

Це – надзвичайно цінний метод діагностики в онкології, який застосовується при підозрі на злоякісний процес, та у хірургії (дозволяє підтвердити необхідність проведення оперативного втручання).

КТ допомагає правильно діагностувати різноманітні неврологічні порушення, а також регенераційні зміни хребта. Однак врахуйте, що це дослідження не покаже змін у спинному чи кістковому мозку, не допоможе виявити епілепсії чи розсіяного склерозу і не "засвітить" патологічних процесів у м'яких тканинах, суглобах, сухожиллях та м'язах.

Дослідження можна проводити як із застосуванням контрастних речовин (переважно йодовмісних), так і без них.

Кому протипоказане

Комп'ютерна томографія з контрастом вважається більш точним методом діагностики, проте не застосовується при:

алергії на контрастну речовину в анамнезі;

нирковій недостатності;

підозрі на внутрішньочерепний крововилив.

Врахуйте, що контрастна речовина може вводитися трьома шляхами (залежно від того, яка частина тіла досліджується):

внутрішньовенно; перорально; ректально.

Що таке магнітно-резонансна томографія



Що таке МРТ / Фото 123rf

МРТ використовує магнітні властивості атомів, з якого складається все довкола, включно людське тіло.

Виконання цього дослідження забезпечується потужним магнітним полем, радіохвилями та комп’ютером, який конвертує отримані дані у зображення високої роздільної здатності.

Магнітно-резонансна томографія вважається одним із найбільш безпечних методів діагностики, але доволі виснажливим для пацієнта. Дослідження може тривати навіть до двох годин і весь цей час людина повинна нерухомо лежати у замкнутому просторі, терпіти шум і досить високу температуру повітря, хоча розробники цього обладнання докладають зусиль, аби обстеження було максимально комфортним для пацієнта і високочутливим, аби не було потреби у заборі тканин для гістологічного дослідження.



Які дослідження проводяться за допомогою МРТ / Фото Pexels

МРТ застосовують для діагностики захворювань нервової системи (спинного й головного мозку). З її допомогою можна також перевірити стан м'яких тканин, м'язів і суглобів, однак у більшості випадків всю необхідну інформацію можна отримати за допомогою УЗД. Магнітно-резонансну томографію застосовують для обстеження тих ділянок, до яких ультразвукова голівка не може дістатися, наприклад, колінного суглоба.

МРТ органів черевної порожнини призначають, коли вже відомо про певні зміни (наприклад, при підозрі на первинний рак печінки), проте щоб обрати правильну стратегію лікування, необхідно детально їх вивчити. Лікарі наголошують, що застосування магнітно-резонансної томографії позбавлене сенсу при проведенні первинного скринінгу. Оскільки дослідження є затратним у плані часу, застосовувати його доцільно, тільки якщо радіолог знає, що він шукає.

Інша справа, якщо пацієнт скаржиться на часті головні болі. МРТ у цьому випадку вважається "золотим стандартом" діагностики.

Проводять це дослідження з метою діагностики дископатії – грижі міжхребцевих дисків. Однак врахуйте, що у будь-якому випадку доведеться вдатися до класичної рентгенографії, оскільки магнітно-резонансна не "побачить" закостеніння, яким зазвичай супроводжується ушкодження міжхребцевих дисків.

Дослідження протипоказане пацієнтам із:

кардіостимулятором;

кохлеарним імплантом;

після проведених оперативних втручань з приводу аневризми головного мозку із застосуванням кліпсів;

деякими типами штучних клапанів серця;

будь-якими чужорідними металічними предметами у тілі, включно зі стоматологічними коронками, оскільки вони можуть реагувати на магнітне поле;

клаустрофобією.

Небажано призначати таке дослідження маленьким дітям і людям похилого віку – власне, через дискомфорт, яким супроводжується це дослідження. Виробники вже мізкують над тим, як розв'язати цю проблему. Один із них запропонував обладнання, при проведенні обстеження яким пацієнт може переглядати улюблений фільм і контролювати час. Якщо людині відомо, скільки ще часу триватиме дослідження, почувається більш комфортно.