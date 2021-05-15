Многие пациенты убеждены, что чем более специализированным будет исследование, тем точнее будут его результаты. В то же время врачи уверяют: при диагностике большинства заболеваний достаточно провести обычное УЗИ. Хотя и признают: при некоторых без компьютерной или магнитно-резонансной томографии не обойтись. Поэтому прежде чем сделать выбор, следует учесть множество факторов.

Читайте также Лучевая болезнь: причины, симптомы и лечение

В чем заключается суть компьютерной томографии



Что такое компьютерная томография / Фото Pexels

При КТ, так же как и при классической рентгенографии, для визуализации органов, кровеносных сосудов и костей используются рентгеновские лучи. Поскольку проведение этого обследования связано с определенными рисками для здоровья, проходить его желательно по направлению врача. Учтите, что такое направление у вас могут потребовать даже в частных клиниках.

Как работает аппарат КТ

Рентгеновский облучатель, вращаясь вокруг тела человека и вокруг своей оси, сканирует пациента с каждой точки, благодаря чему на мониторе компьютера выводится изображение исследуемого участка.

Когда нужно проходить это обследование



Когда нужно проходить обследование / Фото Pexels

Как объясняет врач-радиотерапевтка Беата Павловская-Сендулка из Центра онкологии в Варшаве (Польша), компьютерная томография является базовым исследованием пациентов с политравмами (позволяет выявить полиорганные поражения). Показанием к проведению немедленной КТ является подозрение на черепно-мозговую травму и/или травму позвоночника, внутримозговое кровоизлияние либо абсцесс мозга (очаговое скопление гноя в веществе головного мозга).

С помощью компьютерной томографии можно диагностировать различные повреждения костей и легких, головного мозга и органов брюшной полости, сопровождающихся кровотечениями.

Это – чрезвычайно ценный метод диагностики в онкологии, который применяется при подозрении на злокачественный процесс, и в хирургии (позволяет подтвердить необходимость проведения оперативного вмешательства).

КТ помогает правильно диагностировать различные неврологические нарушения, а также регенерационные изменения позвоночника. Однако учтите, что это исследование не покажет изменений в спинном или костном мозге, не поможет выявить эпилепсии или рассеянного склероза и не "засветит" патологических процессов в мягких тканях, суставах, сухожилиях и мышцах.

Исследования можно проводить как с применением контрастных веществ (преимущественно йодсодержащих), так и без них.

Кому противопоказано

Компьютерная томография с контрастом считается более точным методом диагностики, однако не применяется при:

аллергии на контрастное вещество в анамнезе;

почечной недостаточности;

подозрении на внутричерепное кровоизлияние.

Учтите, что контрастное вещество может вводиться тремя путями (в зависимости от того, какая часть тела исследуется):

внутривенно; перорально; ректально.

Что такое магнитно-резонансная томография



Что такое МРТ / Фото 123rf

МРТ использует магнитные свойства атомов, из которого состоит все вокруг, включая человеческое тело.

Выполнение этого исследования обеспечивается мощным магнитным полем, радиоволнами и компьютером, который конвертирует полученные данные в изображение высокого разрешения.

Магнитно-резонансная томография считается одним из самых безопасных методов диагностики, но довольно изнурительным для пациента. Исследование может длиться даже до двух часов и все это время человек должен неподвижно лежать в замкнутом пространстве, терпеть шум и достаточно высокую температуру воздуха, хотя разработчики этого оборудования прилагают всевозможные усилия, чтобы обследование было максимально комфортным для пациента и высокочувствительным, чтобы не было необходимости в заборе тканей для гистологического исследования.



Какие исследования проводятся с помощью МРТ / Фото Pexels

МРТ применяют для диагностики заболеваний нервной системы (спинного и головного мозга). С ее помощью можно также проверить состояние мягких тканей, мышц и суставов, однако в большинстве случаев всю необходимую информацию можно получить с помощью УЗИ. Магнитно-резонансную томографию применяют для обследования тех участков, к которым ультразвуковая головка не может добраться, например, коленного сустава.

МРТ органов брюшной полости назначают, когда известно об определенных изменениях (например, при подозрении на первичный рак печени), однако, чтобы выбрать правильную стратегию лечения, необходимо детально их изучить. Врачи отмечают, что применение магнитно-резонансной томографии лишено смысла при проведении первичного скрининга. Поскольку исследование является затратным в плане времени, применять его целесообразно, только если радиолог знает, что он ищет.

Другое дело, если пациент жалуется на частые головные боли. МРТ в этом случае считается "золотым стандартом" диагностики.

Проводят это исследование с целью диагностики дископатии – грыжи межпозвонковых дисков. Однако учтите, что в любом случае придется прибегнуть к классической рентгенографии, поскольку магнитно-резонансная не "увидит" окостенения, которым обычно сопровождается повреждения межпозвонковых дисков.

Исследование противопоказано пациентам с:

кардиостимулятором;

кохлеарным имплантом;

после проведенных оперативных вмешательств по поводу аневризмы головного мозга с применением клипс;

некоторыми типами искусственных клапанов сердца;

любыми чужеродными металлическими предметами в теле, включая стоматологические коронки, поскольку они могут реагировать на магнитное поле;

клаустрофобией.

Нежелательно назначать такое исследование маленьким детям и пожилым людям – собственно, из-за дискомфорта, которым сопровождается это исследование. Производители уже думают над тем, как решить эту проблему. Один из них предложил оборудование, при проведении обследования которым пациент может просматривать любимый фильм и контролировать время. Если человеку известно, сколько еще времени продлится исследования, чувствует себя более комфортно.