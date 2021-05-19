Однако врачи предупреждают: если у вас нет дефицита магния, увеличение его количества в вашем рационе вряд ли улучшит сон. Прежде чем экспериментировать с добавками – получите больше информации об элементе и проконсультируйтесь с экспертами.
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Вот что вам нужно знать о том, как магний влияет на сон.
Почему магний полезен для сна
Исследования показали, что 500 миллиграммов магния укрепляют сон / Фото Unsplash
Магний играет важную роль в регуляции работы мышц и нервов, поэтому исследования показывают, что он помогает выспаться. В 2021 году ученые установили, что участники в возрасте от 65 лет, принимали по 500 миллиграммов магния в день в течение 8 недель, спали дольше и почти не просыпались посреди ночи по сравнению с группой, принимавшей плацебо.
Магний также помогает снизить уровень тревожности, которая негативно отражается на качестве сна. Добавка регулирует нейромедиаторы, в частности серотонин, помогает расслабить тело и снять напряжение.
Дефицит магния может вызвать симптомы, нарушающие сон. Среди них:
- судороги мышц;
- подергивания конечностей;
- нерегулярное сердцебиение;
- повышенное артериальное давление.
Как принимать магний для сна
Не употребляйте более 350 миллиграммов магния / Фото Unsplash
Вы можете увеличить потребление магния, добавив в рацион больше продуктов с содержанием этого элемента:
- Тыквенные семечки. В одной чашке содержится около 168 миллиграммов магния, что составляет половину от рекомендуемой дневной нормы.
- Шпинат. Одна чашка содержит 163 миллиграмма магния.
- Кешью. ¼ чашки содержит 89 миллиграммов магния.
- Жирная рыба, например лосось. В 85 граммах содержится 81 миллиграмм магния.
Вы также можете попробовать добавки магния. Рекомендуемая доза составляет от 270 – 350 миллиграммов для мужчин и 280 – 300 миллиграммов для женщин. Однако не превышайте верхнюю допустимую границу 350 миллиграмм в день, поскольку это может привести к расстройствам пищеварения.