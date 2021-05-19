Однако врачи предупреждают: если у вас нет дефицита магния, увеличение его количества в вашем рационе вряд ли улучшит сон. Прежде чем экспериментировать с добавками – получите больше информации об элементе и проконсультируйтесь с экспертами.

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Вот что вам нужно знать о том, как магний влияет на сон.

Почему магний полезен для сна