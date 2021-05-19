Однако врачи предупреждают: если у вас нет дефицита магния, увеличение его количества в вашем рационе вряд ли улучшит сон. Прежде чем экспериментировать с добавками – получите больше информации об элементе и проконсультируйтесь с экспертами.

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Вот что вам нужно знать о том, как магний влияет на сон.

Почему магний полезен для сна

Як пришвидшити засинання за допомогою магнію
Исследования показали, что 500 миллиграммов магния укрепляют сон / Фото Unsplash

Магний играет важную роль в регуляции работы мышц и нервов, поэтому исследования показывают, что он помогает выспаться. В 2021 году ученые установили, что участники в возрасте от 65 лет, принимали по 500 миллиграммов магния в день в течение 8 недель, спали дольше и почти не просыпались посреди ночи по сравнению с группой, принимавшей плацебо.

Магний также помогает снизить уровень тревожности, которая негативно отражается на качестве сна. Добавка регулирует нейромедиаторы, в частности серотонин, помогает расслабить тело и снять напряжение.

Дефицит магния может вызвать симптомы, нарушающие сон. Среди них:

  • судороги мышц;
  • подергивания конечностей;
  • нерегулярное сердцебиение;
  • повышенное артериальное давление.

Как принимать магний для сна

Як зміцнити сон

Не употребляйте более 350 миллиграммов магния / Фото Unsplash

Вы можете увеличить потребление магния, добавив в рацион больше продуктов с содержанием этого элемента:

  • Тыквенные семечки. В одной чашке содержится около 168 миллиграммов магния, что составляет половину от рекомендуемой дневной нормы.
  • Шпинат. Одна чашка содержит 163 миллиграмма магния.
  • Кешью. ¼ чашки содержит 89 миллиграммов магния.
  • Жирная рыба, например лосось. В 85 граммах содержится 81 миллиграмм магния.

Вы также можете попробовать добавки магния. Рекомендуемая доза составляет от 270 – 350 миллиграммов для мужчин и 280 – 300 миллиграммов для женщин. Однако не превышайте верхнюю допустимую границу 350 миллиграмм в день, поскольку это может привести к расстройствам пищеварения.