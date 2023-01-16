Чому люди так вірять у міфи? Доктор медичних наук Закарі Бергер каже, що одна з причин полягає в тому, що вони відповідають нашим упередженням. "Мозок – чудовий орган, щоб виправдати висновки, до яких уже дійшло серце", – додав спеціаліст.

Харчування, фітнес і оздоровлення – це сфери, де розгулюють міфи. Рейчел Вріман, доктор медичних наук, пояснює: "Це сфера, де наука може здаватися заплутаною. Одного разу ви почули, що кава корисна; одного дня, що – погана. Люди відчувають, що наука крутиться туди-сюди, тому перестають вірити всьому, що чують.

Вчені завжди будуть перевіряти теорії та робити нові відкриття; така природа науки. Але якби у нас був час, щоб почитати повні дослідження, то ми зрозуміли б, що різні точки зору не завжди є взаємозаперечними.

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Міфи про дієту й самопочуття

Від вживання жиру товстіють. Насправді жири в помірних кількостях необхідні для здоров'я. Надмірна вага більше пов'язана з тим, що ви споживаєте більше калорій, ніж витрачаєте.

"Немає доказів того, що дієта з помірним вмістом жиру призводить до збільшення ваги; Насправді жир надає смаку та ситості в раціоні. Ви повинні щодня споживати помірну кількість здорових жирів – оливок, горіхів, авокадо, оливкової олії", – каже автор "Рослинної дієти" Шерон Палмер.

Корисні жири необхідні для організму / Фото Pexels

Якщо худий, то здоровий. Насправді люди накопичують жир по-різному, і проста худорлявість не є точним показником здоров'я. Навіть якщо ви від природи стрункі, вам все одно потрібно займатися спортом і регулярно відвідувати лікаря.

Якщо ви хочете схуднути, сідайте на дієту. Насправді, згідно з комплексним оглядом 31 дослідження, проведеного UCLA в 2007 році, "дієти не призводять до стійкої втрати ваги і не мають користі для здоров'я для більшості людей". Краще вживати здорову їжу й займатися спортом.

Калорія є калорія. Насправді газована вода енергетичною цінністю 200 калорій і морква з такою ж калорійністю поводяться в організмі по-різному. Фахівець з охорони здоров'я Тоні Сікол каже, що "фатальним недоліком цього давнього твердження є застосування закону термодинаміки до тіла – нам потрібно поглянути на біохімію та фізіологію, щоб зрозуміти тіло, а не на фізику".

Нам потрібно вісім склянок води на день. За словами Хайнца Валтіна, професора фізіології, який 45 років вивчав біологічну систему, ми повинні пити воду під час їжі та коли відчуваємо спрагу. Дієтолог Кара Розенблум пояснює: "Кращий тест – просто звернути увагу на колір вашої сечі. Вона повинна бути прозорою або кольору лимонаду. Якщо темніша, пийте більше".

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