Виявляється, схуднути за тиждень – реально. Принаймні в цьому нас переконують фахівці. Щоб перевірити це на власному досвіді, ділимося запропонованими способами, які допоможуть позбутися від декількох зайвих кілограмів без виснажливих тренувань чи обмежень в їжі.

Чи можливо позбутися 2-х кілограмів за тиждень? Так! Вони покинуть вас легко та швидко, якщо ви спробуєте щодня повторювати 10 – 15-хвилинну зарядку. Включіть в неї популярні вправи (присідання, віджимання, планку) та перегляньте свій режим харчування.

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Важливо переглянути добовий розподіл калорій. Сніданок повинен бути ситним, а вечеря – легкою. Пийте достатню кількість води, виключіть борошняні вироби та солодощі, включно з соками.

Вправи для локального схуднення за тиждень

Найскладніше – змусити тіло позбавлятися від жиру в потрібних місцях. Цього можна досягти за допомогою правильної програми тренувань. Зазвичай жінок найбільше турбують живіт, боки та стегна. Щоб швидко привести в тонус ці зони, включіть в зарядку наступні вправи.

Вакуум живота

Як робити вакуум живота – Відео з каналу Lena Snow

Прибрати живіт за тиждень дієтою і вправами можна, якщо щодня виконувати цю вправу. Вона підтягне м'язи і прискорить метаболізм, а ваш живіт буде виглядати підтягнутим.

Підйоми ніг

Як підкачати низ живота – Відео з каналу LIVESTRONG

Проблемна зона багатьох жінок – низ живота. Підйоми ніг тренують нижній прес. Ляжте на спину, підкладіть руки під сідниці і підіймайте ноги, не згинаючи їх в колінах. Чим менша амплітуда руху і чим нижче ви тримаєте ноги над землею – тим ефективнішою є вправа.

Бічна планка

Як виконувати бічну планку – Відео VIRTUAL FITNESS

За тиждень комбінація дієти та вправ допоможе прибрати боки, якщо ви будете виконувати бічну планку. Це статична вправа зміцнює косі м'язи преса.

Велосипед

Як робити вправу "велосипед" – Відео з каналу TGYM

Це найефективніша вправа при в'ялості м'язів живота. При її виконанні не опускайте ноги та верхню частину корпусу на підлогу. Руки тримайте за головою і плавно виконуйте кругові рухи ногами.